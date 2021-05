https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Falleció el ex gobernador santafesino El último "mano a mano" de Lifschitz con El Litoral

La política santafesina no sale de su asombro por el fallecimiento de Miguel Lifschitz, ex gobernador de la provincia en el período 2015-2019. El rosarino se contagió de Covid-19 y tuvo una afectación respiratoria, lo tuvieron que internar y nunca se pudo recuperar.



El hasta ahora Presidente de la Cámara de Diputados de la provincia charló “mano a mano” con El Litoral en diciembre de 2020 a modo de balance de lo que fue su primer año de gestión en la cámara.





En esa charla con Mario Cáffaro, Lifschitz reconoció que fue un “año sorpresivo” y que no tuvo mucha relación con el gobierno de Omar Perotti. “No hubo relación de la Cámara de Diputados con el Ejecutivo. Las pocas reuniones que ha habido a lo largo del año con ministros, intentando buscar alguna concertación, acuerdo, consenso, no han fructificado. No ha habido voluntad ni vocación del gobierno por buscar diálogo en la Cámara. Hasta ahora funcionaba de alguna manera el Senado como especie de articulador, en algunos proyectos, de algunas leyes, pero no sé qué ocurrirá de aquí en adelante”, dijo.