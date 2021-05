https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

No se registraron mayores incidentes...

El resultado "ayudó" y la ciudad quedó en paz

Si bien hubo algunos procedimientos (armas de fuego, tenencia de cocaína, etc.) puntuales, el operativo de seguridad fue exitoso en el post clásico ciudadano. El vallado con los 120 hombres desde el mediodía evitó que la gente se acercara al Brigadier López.

Custodiado por expertos. Una imágen que "habla": el estadio Cementerio de los Elefantes de fondo y el cerrojo policial para que no pase nadie. Crédito: Manuel Fabatía

No se registraron mayores incidentes... El resultado "ayudó" y la ciudad quedó en paz Si bien hubo algunos procedimientos (armas de fuego, tenencia de cocaína, etc.) puntuales, el operativo de seguridad fue exitoso en el post clásico ciudadano. El vallado con los 120 hombres desde el mediodía evitó que la gente se acercara al Brigadier López. Si bien hubo algunos procedimientos (armas de fuego, tenencia de cocaína, etc.) puntuales, el operativo de seguridad fue exitoso en el post clásico ciudadano. El vallado con los 120 hombres desde el mediodía evitó que la gente se acercara al Brigadier López.

Los responsables de las políticas preventivas de seguridad en la Provincia de Santa Fe calificaron de "balance normal y sin mayores consecuencias" el operativo del clásico Colón-Unión que finalizó empatado en el Cementerio de los Elefantes. A su vez, reconocieron que "como siempre pasa con el fútbol, acá ayudó el resultado", más allá qie se realizaron antes, durante y después una serie de procedimientos con personas detenidas por diversos factores. Por lo que pudo averiguar este diario, lo más importante se registró en jurisdicción de la Sub Comisaria 17, a las 17.45 de ayer, en Gorriti y Caferata, donde se detectó "portación indebida de armas". La crónica marca que "a raíz de un enfrentamiento armado el personal de policía Comunitaria traslada a esta Dependencia a un menor, a quien se le secuestra una Escopeta marca Arca Invicta, N~ 9532, calibre 16, con dos masculinos mayores de edad por averiguación de antecedentes). Se hace constar que en el lugar de enfrentamiento se procedió al secuestro de 17 vainas servidas calibre 9 mm, una moto marca Zanella, 200cc, negra, dominio 986-KED quemada en su totalidad, y otra moto marca Motomel, 200cc, negra, sin dominio". Todo ello derivó en un tiroteo. No pasarán. Uno de los procedimientos con detenidos en Santa Fe al mismo momento que se jugaba el clásico Colón-Unión Foto: El Litoral Antes del partido, en la zona del FONAVI, hubo un detenido por disparos con arma de fuego. Al mismo tiempo, en el popular barrio El Pozo, "un masculino ingresó en un domicilio y abrió fuego contra dos mujeres; resultando definido por las fuerzas de seguridad". Finalmente, en varios de los chequeos previos realizados en las inmediaciones, varios individuos fueron demorados "por tenencia de estupefacientes". Hay que recordar que 120 efectivos y 25 móviles, con el corto de 14 (catorce) calles e intersecciones lograron blindar, aislar y vallar la zona del Cementerio de los Elefantes. En consecuencia, a diferencia del desborde previo en el clásico de Rosario en el ingreso al Gigante de Arroyito hace una semana, acá toda la zona quedó "limpia", con lo cual el único micro de Colón y los tres micros de Unión ingresaron en la más absoluta de las soledades. Fue un dato que se corrigió a tiempo y cumplió su objetivo. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

