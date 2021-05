Avellaneda: escasa convocatoria en el cacerolazo contra las restricciones

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 10.05.2021 - Última actualización - 11:35

11:33

A la concentración concurrió menos gente que la vez anterior. El reclamo apuntó a las prohibiciones para circular.

Gustavo Capeletti | region@ellitoral.com

Cerca de 80 personas se concentraron en la tarde del domingo en la cabecera norte del puente sobre el arroyo El Rey, límite natural entre Reconquista y Avellaneda.

Del lado de esta última ciudad, desde las 17 y con un cacerolazo los manifestantes se expresaron en defensa de “nuestros derechos y contra las restricciones de circular libremente”.

Portando banderas argentinas, con barbijos colocados y desafiando el frío, protestaron a la vera de la Ruta 11 por las restricciones a la circulación dispuestas por el gobierno nacional, a las que adhirieron la provincia y los municipios.

La movida había sido convocada por el Movimiento Ciudadano Norte de Santa Fe desde días antes por redes sociales, y con la ayuda inestimable del músico “El Dipy”, que grabó un video invitando a la marcha, además de otros (menos) famosos que promovieron la asistencia.

El mensaje de los convocados fue unánime al afirmar el mismo concepto que en la anterior movilización - realizada el mismo día en que entraron en vigencia las nuevas medidas y donde hubo 400 personas – respecto de que “después de un año de pandemia provocada por el Covid-19 la gran mayoría de las medidas políticas tomadas han provocado un gran impacto negativo en lo económico y social sin dejar de mencionar la parte emocional; y creemos que algunas restricciones decretadas sin fundamentos lógicos, castigan a la población y arrebatan derechos inalienables”.

Un orador, montado en la caja de una camioneta, pidió “descentralización en la toma de decisiones para que podamos llevar a cabo nuestra vida como más acorde pensamos. Con suerte, uno sabe lo que es mejor para su vida, y no podemos permitir que alguien que no nos conoce, no sabe cuáles son nuestras aspiraciones y nuestros sueños, decida cómo llevar nuestra vida. Gracias a todos los presentes por defender sus derechos constitucionales y ¡viva la libertad!”. La desconcentración se produjo en orden y sin incidentes.