Intento de femicidio: se enfrenta a 15 años de prisión por acuchillar a su ex

La fiscalía presentó la acusación contra el hombre que apuñaló a la madre de sus hijos en el pecho, en septiembre de 2020. El imputado ya posee una condena por hechos de violencia contra la misma víctima, y al momento del ataque tenía una medida de distancia.

El hombre detenido luego de clavar un cuchillo en el pecho de su ex pareja en septiembre del año pasado, en una vivienda de la localidad de Barrancas, está a un paso de ser llevado a juicio. La fiscalía ya presentó la acusación por el intento de femicidio, y solicitará una pena de 15 años.

Alberto Javier Márquez tiene 41 años y lleva más de 7 meses privado de su libertad, luego de que atacara a la madre de sus hijos. Este martes los fiscales Marcelo Nessier y Martín Torres presentaron las pruebas con las que esperan contar en el juicio, en el que pretenden que se condene a Márquez a 15 años de prisión como autor de "tentativa de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género (femicidio)" e "incumplimiento de mandatos judiciales".

La audiencia preliminar estuvo a cargo del juez penal Jorge Patrizi y contó con la presencia del abogado defensor Juan Bautista Fossa, quien no se opuso a ninguno de los planteos hechos por la fiscalía. Sin embargo, sí solicitó una nueva pericial psiquiátrica para su cliente.

"Si no sos mía?"

A Márquez se le endilga "haber intentado dar muerte intencionalmente, con conocimiento y voluntad, y mediante el empleo de arma blanca a su ex-pareja", con quien tiene 7 hijos en común, la siesta del 18 de septiembre de 2020. Para entonces, el hombre ya había sido condenado por hechos de violencia -menos graves- hacia la mujer, y pesaba sobre él una prohibición de acercamiento a una distancia menor de 300 mts. en una causa por "violencia familiar" en la que, también, se lo había excluido del hogar.

Eran aproximadamente las 14 cuando Márquez se hizo presente en el domicilio de calle Paganini sin número, algo que era habitual a pesar de la medida de distancia que había solicitado ella. La mujer, al percatarse de la situación, le pidió que se fuera y como él no le hacía caso, decidió irse a una de las habitaciones. Pero él la siguió, sacando de entre sus ropas una cuchilla de 25 cm. y la amenazó: "Ah bueno, si no sos mía no sos de nadie".

La corrió, ella cayó sobre la cama y él se le abalanzó encima, intentado apuñalarla en la zona del cuello. La mujer resistió el ataque, utilizando sus dos manos para mover las de él, logrando que las bajara un poco. A pesar de su esfuerzo, Márquez le propinó un puntazo en el pecho, tras lo cual ella pudo escapar y pedir auxilio a una vecina antes de desvanecerse.

"La hinqué"

Para la policía de Barrancas no fue una sorpresa recibir una llamada en la que se mencionaba el nombre de Márquez, ya que el hombre era un habitué de la comisaría. Su ex mujer lo había denunciado varias veces, y eran ellos mismos quienes le habían notificado la medida de distancia que nunca cumplió. Tras escuchar la voz de una vecina pidiendo que "vengan al Barrio Norte que Javier Márquez apuñaló a su mujer", se presentaron de inmediato en el lugar.

Arribaron casi al mismo tiempo que la ambulancia, que se llevó a la mujer mientras un grupo de personas informaba a los oficiales que el agresor se había dado a la fuga corriendo a campo traviesa. Lo encontraron a 1 kilómetro, con sus ropas manchadas con la sangre de la madre de sus hijos. Él mismo les advirtió que tenía un cuchillo mientras lo revisaban, el cual fue secuestrado. Luego lo esposaron y subieron a la parte trasera de la camioneta.

Mientras lo trasladaban hacia la sede policial, les manifestó espontáneamente: "Ya perdí, me volví loco y la hinqué".

Violencia de género

La mujer debió ser remitida al Hospital José María Cullen debido a la gravedad de sus lesiones. La herida en el hemitórax izquierdo revestía urgencia, pero afortunadamente el trabajo de los médicos del nosocomio le salvó la vida.

El ataque se desarrolló en "un contexto de violencia de género, en el que el imputado impuso su superioridad física sobre la víctima, en una relación violenta, ceñida por los celos, y recriminaciones sin sentido, que atentan contra la libertad, la dignidad, la integridad física y psicológica" de ella, sostienen los fiscales Torres y Nessier en su acusación.

Por el intento de femicidio, esperan lograr la pena de 15 años de prisión para Márquez. Tras la resolución del juez Patrizi, que será dada a conocer dentro de los plazos legales, sólo quedará esperar al inicio del juicio.