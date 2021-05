https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 12.05.2021 - Última actualización - 7:30

7:29

El sábado 15 de mayo, de 9 a 12, continúa la campaña de recepción en la sede distrital de Avenida Gorriti al 3900. En la jornada anterior se reunieron 1.700 kilos de materiales.

Qué se puede llevar Distrito Norte: reciben aparatos eléctricos y electrónicos en desuso El sábado 15 de mayo, de 9 a 12, continúa la campaña de recepción en la sede distrital de Avenida Gorriti al 3900. En la jornada anterior se reunieron 1.700 kilos de materiales. El sábado 15 de mayo, de 9 a 12, continúa la campaña de recepción en la sede distrital de Avenida Gorriti al 3900. En la jornada anterior se reunieron 1.700 kilos de materiales.

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la recepción de aparatos eléctricos y electrónicos en desuso (AEES) en distintos puntos de la ciudad. Este sábado 15 de mayo, en el horario de 9 a 12, esta iniciativa se desarrollará en la sede del Distrito Norte, en Avenida Gorriti 3900.

En la campaña que se realizó en la sede del distrito Este, la Municipalidad reunió más de 1700 kilogramos de aparatos eléctricos y electrónicos en desuso. La jornada de recolección se desarrolló el sábado 17 de abril, entre las 9 y las 12, en el Prado Español. Se estima que fueron cerca de 100 los vecinos y vecinas de la ciudad que respondieron a la convocatoria.

El material reunido -que fue trasladado en dos camiones a la planta de procesamiento de Aparatos Eléctricos y Electrónicos en desuso (AEES) ubicada en el Complejo Ambiental de Santa Fe- tuvo una primera revisión por parte del personal técnico, para determinar la condición del mismo. Así se estableció el pase a desensamble, donde se separan las piezas a reciclar de aquellas que se consideran residuos peligrosos o el traslado al relleno sanitario simplemente porque no tienen utilidad.

Qué se puede llevar

Para ser recibidos, es necesario que sean aparatos completos y no piezas sueltas o dañadas. Se trata de elementos eléctricos y electrónicos en desuso, que no se utilizan pero están enteros, por lo que no se consideran residuos.

De esta manera, para sumarse a la campaña, se pueden llevar monitores, pantallas y aparatos con pantallas de superficie superior a los 100 cm²; pequeños electrodomésticos como planchas, secadores de cabello y pequeños ventiladores; y aparatos de informática y de telecomunicaciones pequeños como computadoras, mouse, pantalla, teclado, impresoras, copiadoras y teléfonos celulares con dimensiones exteriores que no superen los 50 cm.

Los elementos recibidos son llevados a la flamante Planta de Aparatos Eléctricos y Electrónicos que fue puesta en funcionamiento este año por el municipio en el Complejo Ambiental como parte de las acciones desarrolladas para avanzar en la gestión integral de los residuos sólidos urbanos.