Acevedo pegó fuerte: "Unión debe romper el chanchito y pensar en grande"

Al jugador se le termina el contrato el 30 de junio y declaró fuerte luego de ser la gran figura en el clásico contra Colón. "Quiero pelear cosas, motivarme y soñar. Yo hablaba con Zuccarelli, ahora nadie se te acerca a hablar", dijo. Y cerró: "Nunca hablé con el presidente".

Con la misma determinación que pidió la pelota, sacó pechó y jugó el clásico "en Modo Acevedo", el humilde chaqueño se despachó con explosivas declaraciones en una entrevista exclusiva con Radio Gol 96.7 (con los colegas Fabián Tavella y Brian Borra), disparando frases calientes, polémicas, picantes y que generaron mucho rebote público, descolocando a los propios dirigentes de Unión.

Como se sabe, luego se coronarse campeón sudamericano y continental con Defensa y Justicia, volvió a Unión, club que es dueño de su ficha. El tema es que su contrato quedó "corto" y se vence ahora, el 30 de junio. "No sé qué será de mi futuro. La realidad es que no hablé con los dirigentes y tampoco con mi representante. Ahora estoy en Buenos Aires, mientras que el 7 de junio tengo que presentarme en Santa Fe. Mis ganas de estar en Unión las tengo, Santa Fe es una ciudad donde mi familia se siente cómoda".

Enseguida, se metió de lleno analizando el futuro: "Voy a analizar lo que Unión me proponga. Pienso que es fundamental el proyecto deportivo, quiero pelear cosas, motivarme y soñar. Yo hablaba con Martín Zuccarelli, ahora nadie se te acerca a hablar. Nunca hablé con el presidente de Unión".

El mismo "5", figura tatengue en el derby del domingo, explicó: "Quiero estar bien. Pienso siempre en el proyecto que ellos quieran tener, quiero pelear por algo o jugar una Copa. Unión tiene que pensar en grande, hay que llevar al club a lo más alto. Hay que potenciar al club y reforzar el plantel, hay que pensar como Defensa. Fui a Defensa en el Nacional B, y hoy el club es otra cosa. Yo no veo diferencias en Unión, desde que llegue al día de hoy".

Luego, con una honestidad total, bancó abiertamente al DT: "Lo critican al Vasco Azconzábal, pero hizo lo que pudo con lo que tiene, con más jerarquía podíamos pelear de otra forma la clasificación". En ese alto de la charla, tiró la munición más pesada: "Hay que romper el chanchito y pensar en la gente, ellos quieren ver al club en lo más alto. Azconzábal fue armando y probando que podía hacer con lo que tenía; yo me sentí muy cómodo con él. Azconzábal le da confianza a los pibes, me voy muy contento con él. Ojalá podamos juntarnos con los dirigentes y encontrarle la vuelta a la situación".

Finalmente, analizó lo que dejó el derby del domingo pasado: "Llegué al clásico con lo justo, pero es un partido importante y no me lo iba a perder. Los clásicos se juegan a muerte, por la gente. Los clásicos se ganan, pero sabemos bien que no se pierden. Colón defiende muy bien, Pulga (Rodríguez) y (Facundo) Farías están muy bien, pero Talleres es un gran equipo. Estoy agradecido a la gente de Unión, le agradezco por el apoyo de siempre".

¿Cómo cayó en la CD la bomba de Acevedo?

Luego de escuchar las polémicas declaraciones de Nelson "Chaco" Acevedo, sin dudas el primer rebote se dio en la misma CD del Club Atlético Unión. La primera sensación fue de sorpresa; la segunda, de molestia directamente. "Quedamos descolocados, porque la subcomisión de fútbol va siempre a Casasol, los muchachos están y Chaco los conoce", afirman.

Luego, algunas consideraciones, donde los dirigentes suponen que "tampoco Nelson tiene mucha charla con Cristian Bragarnik, su agente, hoy en España y cargo de un club que se está jugando cosas en la Liga de allá. Es que hace ya más de 15 días, nuestro presidente (N.de R.: Luis Spahn) le acercó una propuesta superadora por escrito a Bragarnik: aumentar el salario escalonado y firmar con Acevedo hasta diciembre de 2022".

Y luego, el mismo vocero, acotó: "Siempre le cumplimos a Nelson, es uno de los mejores salarios del plantel. Y siempre le dijimos que queríamos que se quede a vivir en Unión. Es un jugador al que queremos: lo compramos, le renovamos. Y hasta aceptamos incluir en cada mercado una cláusula de salida al exterior por un pedido de su representante, algo a lo que siempre le dijimos sí por esa idea de ir al exterior, que es entendible".

¿Anuncian a Battión?

Si bien no hay nada oficial, todos los caminos conducen para que el "Cabezón" Roberto Battión se transforme en las próximas horas en el nuevo secretario técnico y/o mánager del Club Atlético Unión, en reemplazo de Martín Zuccarelli, que desempeñó la función durante más de tres años con la Gestión Spahn. "Sólo falta establecer el tiempo de la relación con Battión, porque los números están acordados", confiaron a El Litoral.