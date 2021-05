Delbonis se instaló en los cuartos de final del Masters 1000 de Roma

Federico Delbonis se clasificó hoy en Roma por primera vez en su carrera a los cuartos de final de un torneo de la categoría Masters 1000, merced a un convincente triunfo sobre el canadiense Felix Auger Aliassime por 7-6 (7-3) y 6-1.





Delbonis, nacido en Azul y ubicado en el puesto 64 del ranking mundial de la ATP, jugó en un nivel altísimo y superó al ascendente canadiense Aliassime (21) luego de una hora y 53 minutos, en un partido que se inclinó totalmente a su favor en el segundo set.

A first Masters 1000 quarter-final for @FedeDelbonis! 🙌



The Argentine qualifier defeats Auger-Aliassime 7-6(3) 6-1 in Rome.#IBI21 pic.twitter.com/HDkk9pP8rn