Franco Rolón, el dueño de los goles

El artillero de Argentino de San Carlos está pasando por un gran momento. Hoy, la cuenta paró en 8, luego de la disputa de la fecha 7, última antes de que se detenga el torneo.

El gol es la esencia del fútbol. Es muy común preguntarse quiénes son los máximos goleadores del torneo. En San Carlos, Argentino tiene al que perfora la red del arco rival. El aficionado salta y vibra con cada tanto que marca su goleador.

Franco Rolón marcó 8 en 7 partidos. Es el máximo artillero en lo que va del Apertrura. Sus goles, más otros de sus compañeros, pusieron al equipo de Giupponi en los primeros puestos al club de San Carlos centro que participa de los torneo que organiza la Liga Santafesina de Fútbol.

-¿Cómo comienza esa pasión por el fútbol?

-Comienzo de 4 años en inferiores de Argentino de San Carlos. Desde chico, a los 12, estuve en "proyecto crecer" de San Francisco, donde pasé dos años en la pensión, luego pasé, un año, a Renato Cesarini de Rosario y volví nuevamente a San Carlos. Desde ahí, solamente en 2017 no estuve vistiendo esa camiseta ya que me fui a préstamo a Belgrano de Saa Pereira y por último me instalé en San Carlos para seguir en el club que me vio nacer.

-¿Cómo está el presente de Argentino?

-Hoy estamos muy bien en Argentino con un plantel muy competitivo, de muy buenos jugadores que son todos de las inferiores del club. Cristian Giupponi es el técnico actual que vino con ese proyecto sabiendo y conociendo la calidad de jugadores que hay este momento. Solamente hay un solo refuerzo proveniente de Santa Fe.

-¿A qué apuntan en un torneo que se muestra muy competitivo?

-Apuntamos a pelear el campeonato. Argentino es un club que siempre está peleando arriba así que vamos a ser lo posible para conseguir el objetivo. Éste es un torneo muy parejo como siempre, como viene ocurriendo en los último tiempos en la Liga. Hay muy buenos equipos y muy competitivos. Esperemos se reanude pronto y así poder disfrutar de lo que más nos gusta: jugar al fútbol y en el club del cual sos hincha.

-¿Qué significa Argentino para vos?

-Argentino es como mi casa. Desde chico estoy acá y tengo los mejores recuerdos. Soy un agradecido al club y todas las personas que trabajan para brindarnos lo mejor en una institución modelo.

Franco Rolón. El máximo goleador del torneo Apertura liguista que cumplió con siete fechas hasta que llegó la suspensión del campeonato. Foto: Gentileza

Ficha personal

Fecha y lugar de nacimiento: 30 de octubre de 1994 en San Carlos Centro.

Grupo familiar: papá, más y dos hermanos más.

Club del cual es hincha: San Lorenzo de Almagro.

Jugador destacado de la Liga Profesional: "Yo creo que en este torneo corto que se armó, el más destacado fue el "Pulga" Rodríguez, goleador del campeonato".

El mejor gol: "En este campeonato fue el 2 a 1 que hice contra El Quillá en la fecha 3 ya que con ese tanto dimos vuelta el partido y como condimento especial fue muy lindo gol".

En la actualidad: "Como jugador de fútbol no me gusta el parate ya que prácticamente mientras se jugó no tuvimos ningún contagio masivo y ni siquiera contagios en toda la Liga. Pero bueno, eso va más allá de nosotros y tenemos que aceptar las medidas sanitarias y cuidarnos".