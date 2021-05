Federer crítico con la organización de los Juegos Olímpicos: "los deportistas necesitan una decisión"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El tenista suizo dio su opinión sobre la realización de la competencia en plena pandemia de coronavirus. "En Japón mucha gente está en contra", resaltó el deportista.

Roger Federer, quien recibió la vacuna de Pfizer contra el coronavirus, declaró hoy que "los deportistas necesitan una decisión" firme sobre la disputa o no de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y dio a entender que él comprendería si el evento es finalmente cancelado.





El exnúmero 1 del mundo, de 39 años, aseguró que le "encantaría" ir a Tokio y ganar en los últimos Juegos de su exitosa carrera la medalla de oro olímpica en la categoría individual, algo que no pudo conseguir, aunque fue campeón olímpico de dobles en Beijing 2008 en pareja con Stan Wawrinka.





"Me encantaría jugar los Juegos Olímpicos, ganar una medalla para Suiza me haría sentirme orgulloso. Pero si no se puede por la situación sería el primero en comprenderlo", subrayó el nacido en Basilea.





En declaraciones a Leman Bleu en la TV suiza, Federer admitió que la situación "es difícil. No se escucha mucho. Eso me hace pensar que los Juegos se disputarán, aunque he escuchado que mucha gente en Tokio está en contra de los Juegos".





"Aparentemente muchos no están vacunados tampoco", agregó el tenista, ganador de 20 torneos de Grand Slam, a diez semanas de la apertura de los Juegos Olímpicos, aplazados por un año por la pandemia.





"Tengo mucha ilusión y las ganas de competir de un joven. Me vacuné por la cantidad de viajes. Lo hice por los demás, para no darle el virus a nadie. Pero no podré llevar a mi familia a Roland Garros y Wimbledon", confió.





Japón extendió hoy el estado de emergencia en un contexto de crecimiento de los casos, aunque las autoridades no ponen en duda la realización de Tokio 2020.





"Sinceramente, no sé qué pensar", indicó Federer, según la agencia de noticias Afp y añadió que "los deportistas necesitan es una decisión, si se disputan o si no. Por ahora la impresión es de que sí. Sabemos que es una situación variable".

