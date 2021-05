https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 15.05.2021 - Última actualización - 9:28

2:40

Con la bandera argentina izada a media asta, sentidos discursos, y anécdotas que lo recordaron, la Cámara de Senadores despidió a Miguel Lifschitz. Ya se piensa en darle su nombre a algunas de sus obras.

Último adiós al gobernador que antes fue senador Palabras póstumas para Lifschitz en el Senado Con la bandera argentina izada a media asta, sentidos discursos, y anécdotas que lo recordaron, la Cámara de Senadores despidió a Miguel Lifschitz. Ya se piensa en darle su nombre a algunas de sus obras. Con la bandera argentina izada a media asta, sentidos discursos, y anécdotas que lo recordaron, la Cámara de Senadores despidió a Miguel Lifschitz. Ya se piensa en darle su nombre a algunas de sus obras.

"Con afecto político, respeto político, y afecto personal, que descanse en paz", dijo la presidenta de la Cámara de Senadores tras un minuto de silencio doloroso que se cambió por un aplauso unánime y cargado de admiración.

El ex intendente de Rosario, ex senador por el departamento que lleva ese nombre y ex gobernador de Santa Fe fue recordado como un estadista, en especial por la vicegobernadora Alejandra Rodenas que describió su estatura en el ejercicio del poder.

Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal) inició los discursos con anécdotas que no pueden perderse. Relató que en tantas visitas a esa zona del entonces gobernador Lifschitz se quedaba a descansar en su casa, pudiendo hacerlo en un hotel y "yo gustoso le cedía mi dormitorio, usaba mi cama", al hacer una pausa en medio de su actividad. Una imagen similar pintó luego José Baucero (PJ-JDP-San Javier) respecto de un gustoso almuerzo en Cacique Ariacaiquín, en una casa de familia, porque allí no hay donde ir a comer.

Por última vez intercambiaron mensajes el 12 de abril. "Estaba aislado y le deseamos que se mejore", después de bromear sobre dos dirigentes socialistas que "en vez de hacer campaña en la interna del PS" habían ido a visitarlo, con la correspondiente foto. " 'Espero estar de nuevo pronto en carrera', me respondió", toda una definición de sus intenciones de ser candidato, a las que -como dijo más adelante Rubén Pirola (PJ-Nes-Las Colonias)- se interpuso "la fragilidad de la vida". El justicialista lo comparó con Obeid, igual que antes el radical.

Michlig lo definió como le hubiera gustado al ex gobernador. "Un servidor público con todas las letras" y recordó las veces que "tuvo que soportar mis berrinches, mis reacciones, me tuvo mucha paciencia. Era extremadamente tolerante. Lo sentíamos como un padre en el ámbito político", expresó. Comparó su muerte en espera de una vacuna sin privilegios, con los comentarios de las últimas horas de uno de los vacunados VIP que solo se arrepiente de no haberse tomado una fotografía al momento de sacar esa ventaja.

El jefe del radicalismo en la Cámara alta recordó que estando en Estados Unidos le propuso a Lifschitz que se quede un día más (en un viaje de dos jornadas) para que disfrute al menos un poco, además de cumplir su agenda."No puedo, me dijo, tengo compromisos en dos localidades", relató Michlig y reveló que prefirió no faltar en una fiesta patronal y otra gastronómica en el extenso mapa de la bota a pasear por Nueva York.

"Miguel sufrió muchas críticas al dejar el gobierno y lo hemos charlado. Pensaba que el tiempo iría a establecer la realidad de las cosas y a dar claridad. Se fue con la tranquilidad de que tras 17 meses de dejar de ser gobernador no hubo una sola denuncia, de ningún tipo", tras varias auditorías de la actual gestión sobre la anterior.

Como recorrió todos los pueblos y obviamente las ciudades del interior, como fue intendente como muchos de los senadores, como ocupó la banca por Rosario, como siempre estuvo dispuesto a atender sus reclamos, cada representante vivió algo que contar con Lifschitz.

Lisandro Enrico (UCR-General López) dijo que "se fue un grande de la política, reconocido también fuera de la Provincia. Dejó la vara alta en el gobierno".

Alcides Calvo (PJ-Lealtad-Castellanos) manifestó "todo nuestro reconocimiento y nuestro respeto" y propuso que "tomemos sus enseñanzas, ha marcado una forma de hacer las cosas, de hablar y de gestionar".

Armando Traferri (PJ-Nes-San Lorenzo) bromeó al recordar que en tiempos de Lifschitz gobernador "los justicialistas del Senado le decíamos que éramos nosotros el bloque oficialista y los socialistas y los radicales frentistas el interbloque híper oficialista". Antes recordó que cuando fue electo senador e ingresó a la Cámara, "lo primero que hizo fue ir al bloque del PJ para expresarnos su respeto a los pares elegidos por la oposición. En esa simpleza que Miguel tenía estaba su grandeza. Nunca permitió que el cargo quede por encima de la persona. Eso es ser un grande. Dejó la vara alta en su gobierno", coincidió con Enrico.

Hugo Rasetto (UCR-US-Iriondo) aseguró que "el más profundo homenaje a los seres queridos que dejan esta tierra es aplicar sus enseñanzas. Las personas que se van dejan un sustrato, si abonamos esa sabiduría de quienes ya no están. seguramente podremos nuestras raíces crecer con más profundidad".

"Nunca nos midió a los sanjavierinos por la cantidad de votantes, ni por el color político", subrayó José Baucero (PJ-Nes-San Javier). "En el departamento ganó por 1.800 votos, fue gobernador por una cantidad similar de ventaja y nosotros se lo 'facturábamos' ", recordó con pena.

Advirtió que volverá a proponer por ley que lleve su nombre un puente entre aquella pequeña localidad y la de Marcelino Escalada en el departamento que representa Rodrigo Borla (UCR-San Justo), quien también ha pensado en otras obras representativas para recodar al tercer gobernador del Frente Progresista. Enumeró solo las que han beneficiado a su región y la lista fue impactante. "Más que llorarlo, imitarlo", corajeó de alguna de sus lecturas de la historia.

Joaquín Gramajo (PJ-Nes-9 de Julio) que está aislado con Covid, de igual modo quiso también rendir su homenaje. Habló de la visión clara que tenía de la provincia "que no es el centro, el norte, ni el sur, que es toda. Y pergeñó el Plan del Norte con obras importantes, así como el Plan para la Costa, por insistencia del senador Baucero".

"Se lo decía en mi pésame a Clara (la diputada García, viuda de Lifschitz). Desde la mesa de mi casa se despidió de Tostado la última de tantas veces que fue. Almorzamos y fue tan lindo eran casi las 16 cuando pegó la vuelta. Nos enorgullece haber tenido un gobernador de esta magnitud, nos entristece no tenerlo más" dijo antes de pasar a otro tema vinculado a reclamos por la situación sanitaria en Villa Minetti y Tostado frente al Coronavirus. Bramó que siente "vergüenza ajena" porque no ha logrado comunicarse con las autoridades de Salud.

Rubén Pirola (PJ-Nes-Las Colonias) pidió "quedarse con las enseñanzas" y aseguró que el mejor homenaje al gobierno de Lifschitz es referenciarlo con el de Obeid, y lo mismo a la inversa. Recordó que, ya electo gobernador, se despidió del Senado con una confesión: que tenía una mirada (negativa) cuando llegó a la Cámara alta y que con el tiempo la cambió por completo.

Alejandra Rodenas recordó que Lifschitz en dos oportunidades la llamó, cuando era jueza, para expresarle su apoyo y solidaridad cuando sufrió "situaciones incómodas" por su labor. "Era un hombre que tenía en claro qué es el Estado. Y que la división de poderes no invalida el diálogo entre poderes, sino que se sostiene con el diálogo entre poderes", reflexionó.

Como recorrió todos los pueblos y obviamente las ciudades del interior, como fue intendente como muchos de los senadores, como ocupó la banca por Rosario, como siempre estuvo dispuesto a atender sus reclamos, cada representante vivió algo que contar con Lifschitz.