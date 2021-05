Resisto, luego existo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La cantante y compositora nacida en Mendoza fue recientemente nominada a los Premios Gardel por su último EP "Existo". Además, presentó el remix de su canción "Fotos" por DJ Caution.

"Todo lo que me ha formado en cualquier etapa de la vida me nutre y aparece en distintos momentos de las canciones". Crédito: Gentileza Nora Lezano

A principios de mes, se dieron a conocer los artistas nominados para una nueva entrega de los Premios Gardel. Sol Pereyra, quien semanas atrás publicó una nueva versión de "Fotos", integra la lista en la categoría Mejor Álbum Pop Alternativo por "Existo" (2020). En contacto con El Litoral, la cantante-trotamundos recorrió los beats de su presente continuo, el work-in-progress de un lenguaje poético sobre su propia historia.

Una mezcla

"Fotos" es una canción que integra el breve álbum, "Existo". El productor y dj español Jesús Molina (DJ Caution) trabajó sobre las pistas abiertas e hizo el primer remix, adelanta Sol. El vínculo es consecuencia de la alianza fundamental entre la cantautora y DJ Karim. Argelino de nacimiento y de madre argentina, Karim influenció "el nuevo rumbo de mi música". No solo por su filiación electrónica, sino naturalmente por su origen. Gracias a él, "empecé a enterarme de lo que está pasando, a poner el ojo y la oreja en otros universos que no son los que te imponen comercialmente ni los que suceden en mi alrededor más inmediato".

Para una persona "muy aliada a la guitarra" como vía de acceso a la canción base, fue movilizadora la apertura a sonoridades electrónicas. "La canción es clave y me encanta que esté. Un modo diferente [de encarar la composición] fue relajarme y confiar en los productores". En los últimos tiempos, ese rol fue ocupado por profesionales de distintas procedencias: Chávez (Argentina), David Baluteau (Francia), Poirier (Canadá). Cada uno de ellos, "con propuestas cercanas a un beat electrónico con pocos elementos", impulsó a Sol a explorar "un universo nuevo y diferente a la hora de componer".

Pereyra inscribe esta experiencia en el world beat. "Cuando me preguntaban: ¿qué género hacés?, yo hablaba de una mezcla de cosas", recuerda. Ese conjunto de estilos, conviviendo en un solo disco, "estuvo siempre adentro mío". Una marca fuerte que, reconoce Sol, condensa elementos pop, rock, dancehall, y el género canción, en un formato más cercano a la electrónica. Fueron muchos los factores que incidieron en "ampliar el horizonte, cruzar fronteras": los viajes por Latinoamérica y Europa, la gente nueva, la inquietud. Pero, fundamentalmente, una pulsión que fue tomando forma a partir de la electro-dupla "Resisto" (2019) - "Existo" (2020): la necesidad de renovar el sonido para no repetirse. Porque... "sino, la música se encierra en un solo género y hay tantas posibilidades de jugar".

En mi casa

"Es muy loco", adjetiva y contextualiza Sol. "En medio de una pandemia. Cuando las fronteras se achican se achican al lugar donde una habita". Pero, orienta con una k-word: redes. No solo digitales, sino también físicas. Se trata de "cosechar esos contactos que he sembrado". Otra forma de viajar, dirían Los Tipitos. Porque... "es raro quedarme quieta en un mismo espacio. Creo que eso me puso en una sintonía diferente. Y me impulsó a encontrar en mí y en mi casa, los estímulos que tenía afuera y en la gente que me cruzaba en distintos lugares".

Adentro, también, tuvo lugar el germen del world beat. Específicamente, en la casa de su infancia. "Estuvo buenísimo vivir en un lugar donde se escuchaba música muy variada. Todo lo que generaba abrir puertas era súper alentado por mi mamá, mi gran compañera-impulsora". Los consumos culturales de Sol-niña fueron, entre otros, música clásica, jazz, rock, reggae. Más adelante, han ido tallando en su corteza la música brasilera, Rubén Rada y The Clash, por ejemplo. "La música me emociona desde un lugar que no puedo explicar. Hace unos días estaba viendo un especial. Eran unas imágenes muy bonitas, me largué a llorar".

Repercute

Cuando iba a la primaria, Sol jugaba diciéndole a los demás "nadie te preguntó". De más grande, se la empezó a cantar a un novio cuando él le hablaba. "Él me dijo: '¿por qué no hacés una canción? Fui y la hice". Así, "de un impulso muy natural", nació una pieza musical que llegó a la doble categoría de sticker y meme. "A mí ya me la aplicó mi mamá", reconoce con picardía la artista argentina. "Se ve que a la gente le tocó una fibra porque repercute. Como va desde el lado del humor, nadie se ofende. Es una forma elegante y graciosa de decir 'no me jodan'".

Pereyra reconoce no tener "una intención o una gran especulación" a la hora de escribir una letra. Sale más de "disfrutar y divertirme con el proceso". Lo que sí tenía claro era el deseo propio de responder a las voces aleccionadoras. "Por eso, siempre aclaro que no es una invitación al no-diálogo, sino a que se callen esas voces que nos vienen a decir cómo tenemos que vivir. Una tiene que transitar su propio camino, equivocarse. Está lleno de dogmas. La gente está tratando de marcar su verdad absoluta. En las redes, creo que se ha vuelto más radical".

La versión más reciente de "Nadie te preguntó" cuenta con la participación de Los Caligaris. Luego de un camino paralelo de más de 20 años, "la vida nos siguió cruzando". Sol enumera algunas complicidades; resumidas en dos: humor, Los Auténticos Decadentes. Y, obviamente, los territorios comunes. La canción, que comenzó a viralizarse en México, "tiene algo de la picardía cordobesa". Además, es para algo coral, una pluralidad de voces… ¡y qué mejor que festejar con ellos! Justo nos habíamos cruzado en los Premios Gardel (2020); eso me reforzó que iba por ahí".

Intuir y meterle

"Existo porque resisto" afirma Sol Pereyra como leitmotiv en su última placa. Luego de cinco discos, "he notado que, más allá de mi estilo personal (mi perfil, mi impronta), hubo algo más introspectivo. Hablar de lo general, pero desde una mirada muy interna. Cómo siento que estoy transitando este momento de mi vida. O cómo me impacta a mí desde las redes: qué mostramos, quiénes somos, cómo nos transformamos en una mercancía de venta. De alguna manera, hemos mercantilizado a las personas. Esas cosas me atravesaron mucho". También, agrega, "hubo una necesidad de darme ánimos para transitar y buscar lugares: donde, en la oscuridad, encontrar un poco de luz y de fuerza para seguir adelante. Por más que no se sepa si está la luz al fondo… intuir y meterle".

Desde ese enfoque o disparador, se forjó "Existo". Como un impulso. "Es parte de lo que soy", sintetiza Sol. Entró "de una manera muy natural", como un flashback emocional: "todo lo que me ha formado en cada etapa", "cómo siento que me paro hoy en la vida", "por qué pienso que existo porque resisto". Ahora, explica, "estoy transitando una vida adulta y, si bien el mundo es un caos, quizá en algunas cosas yo estoy más tranquila, miro desde otro lugar. Puedo conectar con lo que veo atrás; entendiendo, o incluso, generando un lenguaje poético sobre mi historia".