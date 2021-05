https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 18.05.2021

Su relación con el presidente de Colón La broma del DT: "¿En qué cambió Vignatti?... Ahora está más viejo..."

Sin dudas, que siempre se habla de las cuatro "patas" para sostener la mesa: dirigentes, cuerpo técnico, los jugadores y la gente. Por eso en la charla con ADN GOL por Radio Gol 96.7, se tocó el tema de la relación del entrenador con la dirigencia sabalera que encabeza José Vignatti

-Al no tener manáger o secretario técnico Colón, ¿a quién llamás si necesitás algo?

-Depende de lo que necesito se a quien tengo que llamar de los vicepresidentes; si no hablo directamente con José, con el presidente

-¿En qué lo notás cambiado a Vignatti de tu primera etapa a este presente?

-¡Que está más viejo! (se ríe...). Todos estamos más grandes. Yo me siento más receptivo, capaz de entender que no soy capaz de cambiar todo y que puedo convivir con éso. Vignatti está más grande (risas), más receptivo y me hace sentir escuchado.

-¿A qué hora querés viajar a San Juan este viernes?

-Hoy vamos a consensuar con el cuerpo médico cuál es la mejor alternativa. Hay que evaluar la parte sanitaria y la deportiva. Debemos contemplar las dos, pero priorizando lo sanitario. Pero la cabeza juega y por eso debemos manejarlo con los médicos.