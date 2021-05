Fernández defendió la reforma del Ministerio Fiscal que quiere Cristina

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lo hizo después de que su candidato para encabezarlo, el juez federal Daniel Rafecas, rechazara sostener su postulación en esas condiciones. Fernández avaló el cambio de mayorías, que deja la designación en manos del kirchnerismo en el Senado.

El presidente Alberto Fernández defendió la reforma del Ministerio Público Fiscal que impulsa el kirchnerismo para remover al actual Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, y aseguró que va a llamar a Daniel Rafecas, su candidato para ocupar el cargo, para que "recapacite" y no renuncie a su postulación en caso de que el Congreso apruebe el proyecto de ley para que el cargo sea elegido por mayoría absoluta y no por los dos tercios del Senado.

El jefe de Estado responsabilizó a Juntos por el Cambio de la situación de que Argentina no tenga un jefe de fiscales designado. "Nosotros no tenemos Procurador porque le inventaron una causa a la Procuradora Alejandra Gils Carbó, la amenazaron, un periodista publicó su teléfono, por eso no tenemos Procurador, porque se persiguió a la legítima Procuradora que existía", dijo.

"Ahora que queremos nombrarlo hace falta dos tercios del Senado, pero ellos no dan los votos para que votemos al candidato nuestro. Vamos a nombrarlo con la mitad más uno del Senado", expresó Fernández, obviando mencionar que desde el Frente de Todos cajonearon el pliego de Rafecas, que podría haberse tratado luego de que Elisa Carrió y otros referentes opositores expresaran su apoyo público a la nominación del juez federal.

"A Rafecas lo paró Cristina Fernández de Kirchner, no Juntos por el Cambio. La que le paró Rafecas al Presidente es Cristina", sentenció el lunes Patricia Bullrich. "Ni siquiera tiene la fuerza para defender a la persona que él propuso" y aseguró que el Presidente "debería dar la orden de no votar esta ley porque sino estaría hundiendo a su propio candidato", lo cruzó.

La ex procuradora dejó su cargo el 31 de diciembre de 2017, durante la gestión de Cambiemos, y, en su lugar, quedó designado de manera interina Eduardo Casal, quien hoy continúa cumpliendo esa función.

Sobre el proyecto de ley para modificar la Ley Orgánica que regula el funcionamiento de la Procuración, con media sanción en el Senado y que debate Diputados, Fernández aseguró que "una ley, y no la Constitución, dice que hacen falta dos tercios (de los senadores presentes para elegir Procurador); como ellos no dan el número propusimos nombrarlo con la mitad más uno del Senado y ahí empieza esta reacción" de la oposición.

"Tiene que ver -evaluó el Presidente- con la desesperación, la desesperación de sacar la causa del Correo de su fuero y pasarla a la Ciudad".

"Es la misma desesperación que expresa quien dice que no tiene derecho a defenderse y pide asilo en Uruguay", afirmó al aludir a la situación del exasesor del presidente Macri Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, quien solicitó asilo como "refugiado político" en el país vecino.

"A Cristina le inventaron 20 o 30 causas y siempre concurrió, cada vez que la citaron, frente a estos personajes que dicen `me voy porque estoy siendo un perseguido´. Toda la Justicia a sabe que (Simón) operaba mañana, tarde y noche en las causas judiciales", expresó el Presidente.

Los límites de Rafecas

Al ser consultado sobre la renuncia de su candidato a la Procuración, Daniel Rafecas, a aceptar el cargo en caso de que se apruebe la reforma K del Ministerio Público Fiscal, que comunicó a través de redes sociales, el jefe de Estado se mostró optimista en hacerlo cambiar de opinión.

"Daniel es un hombre de bien y da explicaciones. Lo voy a llamar, creo que Daniel se precipita, Daniel que es un hombre del derecho también y no debiera prestarse a este manoseo político, espero que reflexione", marcó.

Rafecas fue categórico: "Reafirmo lo que ya sostuve públicamente: si a mitad del proceso para mi designación se reduce por ley la mayoría necesaria en el Senado para nombrar al Procurador, eso será para mí un limite ético insuperable, que me hará imposible seguir adelante con la postulación. Respeto otras posturas, pero esta es mi convicción, ética y jurídica".

"No se vuelve a fase 1"

Férnandez aseguró que la Argentina no volverá a "fase 1" por la segunda ola de contagios de coronavirus, al considerar que la población no resistiría una cuarentena estricta "por un tema sociológico".

No obstante, el Presidente evaluó que la situación es difícil y consideró que "nos tiene que doler el número de 500 muertos diarios" por coronavirus.

Fernández señaló que no hubiera querido "restringir la circulación, pero no hay otro modo que no sea ese" para combatir el crecimiento de los contagios.

En declaraciones radiales, el Jefe de Estado afirmó consideró que a su parecer, se debe "seguir" con las restricciones que están vigentes hasta el 20 de mayo por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) vigente.