Cantero sobre la interrupción de las clases: "Es temporal, van a volver"

La ministra de Educación justificó la decisión de suspender la presencialidad hasta que mejore la crítica situación sanitaria de buena parte de la provincia. Reclamó mayor responsabilidad ciudadana: "No alcanza que la escuela sea un lugar seguro, debemos reforzar los cuidados en la vida cotidiana".

El gobierno provincial suspendió las clases presenciales de forma temporal en las zonas con riesgo de colapso sanitario ante el avance del Covid-19. Desde este miércoles, los departamentos La Capital, San Lorenzo y Rosario tienen vedada la actividad dentro de los establecimientos educativos, junto a las localidades de Rafaela, María Teresa y Villa Minetti. A excepción de la modalidad especial, todas las escuelas en sus niveles inicial, primario, secundario y superior funcionarán bajo la modalidad a distancia.

En diálogo con El Litoral, Adriana Cantero explicó los alcances de la decisión. "El alerta sanitaria involucra a Educación por medio de restricciones generales, tomadas por las autoridades de Salud en base al nivel de riesgo del territorio provincial. Las escuelas seguirán abiertas, pero funcionando con una modalidad diferente, cumpliendo con la resolución 114, que delimita los tres modos de funcionamiento, y la resolución federal 394, que determina qué formato se puede aplicar en cada calificación sanitaria", sostuvo la titular de la cartera educativa.

¿Cuánto se extenderá esta medida?, consultó este medio. "Evaluaremos desde este miércoles hasta la semana que viene, tal como lo venimos haciendo con nuestro sistema de monitoreo escolar. Si las condiciones mejoran con la educación a distancia, podremos recuperar la presencialidad pronto. Pero para que los chicos puedan volver en poco tiempo a estar en las aulas, debemos hacer un esfuerzo entre todos estos días", señaló la ministra.

-Dos semanas atrás, Santa Fe planteó a Nación revisar las categorías que implican suspender la presencialidad en escuelas. ¿Qué cambió o que se mantuvo en este tiempo? ¿Cuál es el panorama sanitario actual de los establecimientos educativos en la provincia?

-Todas las variables se siguieron reiterando y no pudimos desacelerar la curva, porque si bien hemos incrementando la infraestructura de atención en el sistema de salud también crecieron los contagios y las internaciones. Esto nos genera una situación de alarma sanitaria que nos obliga a endurecer las restricciones.

Seguimos considerando que la escuela es un espacio cuidado y seguro. Además de la implementación de protocolos, el formato bimodal impone de por sí algunos límites, porque por ejemplo no tenemos extensión de jornada, ni contraturnos, ni actividades extraprogramáticas. También, contamos con una enorme cobertura de vacunación del personal adulto que trabaja en las escuelas y con el 0800 específico para la atención de las demandas escolares sobre Covid.

Las burbujas aisladas se mantienen en un porcentaje pequeño, no supera el 2%. Y si bien vemos que en algunas zonas crecen -especialmente, en la región VI, IV y III-, no son alarmantes en relación al total de contagios. El problema es que, por más protocolos que haya, la escuela no es una isla, por lo que insistimos en reforzar los cuidados en la vida cotidiana.

-Si los contagios no se producen en las escuelas, ¿dónde se producen?

-Vemos que los contagios se dan, en mayor medida, en los lugares de circulación y los espacios de reuniones sociales, donde disminuyen los cuidados y dejamos de cumplir con el distanciamiento entre las personas.

En el caso de las escuelas, no alcanza con los protocolos que se cumplan durante las clases, necesitamos estar atentos afuera. Por ejemplo, los familiares que esperan a los chicos amontonados, sin los barbijos y nos ponemos a charlar. Y menos deben darse los encuentros que estamos viendo por el lado de las juntadas entre amigos o el caso preocupante de las fiestas clandestinas.

Entendemos que duele la pérdida temporal de la vida social, pero en un tiempo de tanta virulencia de la segunda ola de pandemia tenemos que ser capaces de sobrellevar las restricciones de este tipo para preservar el sistema de salud.

-¿Qué hace falta reforzar en la pedagogía del cuidado?

-Debemos ser solidarios y cuidarnos en el día a día para sostener la actividad dentro de las escuelas. El sistema educativo hizo un esfuerzo enorme para que tengamos un sistema de presencialidad, pero no esto no fue acompañado por una parte de la comunidad.

Tenemos que trabajar en la conciencia comunitaria y la responsabilidad ciudadana. Sorprendentemente, los chicos y las chicas demostraron que pueden habitar los espacios escolares con total adecuación a los protocolos. Además, han trabajado en difundir los cuidados a sus sectores más próximos. Entonces, si los chicos se están formando en esa nueva ciudadanía, los adultos tenemos que ser también capaces de acompañarlos

Para este período, lo que pedimos es que los acompañen emocionalmente, que los ayuden a entender que esto es una situación temporal y que vamos a volver a las aulas apenas exista la posibilidad.

Calendario sin cambios

La ministra desestimó la idea de adelantar vacaciones que surgió en la última reunión conjunta de análisis sanitario. "No nos parece una opción, porque las restricciones que se toman son focalizadas, mientras que el calendario escolar es el mismo para toda la provincia y surge de un consenso a nivel federal. Por el momento, nos enfocamos en contribuir desde las escuelas con la reducción de circulación para amesetar la curva de casos y en sostener el vínculo pedagógico mientras no tengamos presencialidad", dijo.

No es solo virtualidad

Cantero apuntó que "todos los recursos disponibles van a ser puestos al servicio de que el vínculo continúe durante este período sin clases presenciales". "Estamos elaborando las indicaciones didácticas para la utilización del segundo cuaderno de actividades que se distribuyó a finales del año pasado, mientras avanzamos en la producción de la tercera edición. Además, seguimos con la impresión de materiales gráficos y los materiales enviados por Nación por medio de la plataforma virtual".

Jardines y universidades

"El cuidado de la salud es entre todos. Le pedimos a las autoridades de las localidades involucradas en las zonas de riesgo que se atengan a las restricciones y determinen las indicaciones pertinentes para los jardines maternales. En el caso de las universidades, entiendo que nos los afecta tanto porque están funcionando en gran parte en la virtualidad, pero esperamos que las autoridades también estén atentos a las medidas provinciales", sostuvo Cantero sobre estos niveles que funcionan por fuera de la órbita del ministerio.

Asistencia alimentaria

"Las entregas seguirán del mismo modo. Los módulos alimentarios se seguirán distribuyendo con la misma frecuencia que rige desde el año pasado. La única diferencia es que la copa de leche había sido retirada del módulo para darla a los alumnos en la presencialidad. Ahora, volverá a engrosar el módulo en los casos que deban funcionar a distancia".