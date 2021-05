https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 19.05.2021

Demi Lovato anunció que se identifica de género no binario

La estrella pop estadounidense, además, hizo saber que a partir de ahora adoptará los pronombres "they" y "them" (ellos/ellas), que funciona de manera similar a como los colectivos LGBTQ+ de habla castellana utilizan la terminación de los pronombres en "E".

La estrella pop estadounidense Demi Lovato anunció este miércoles a través de sus redes sociales que, después de "mucha sanación" y "trabajo de autorreflexión", se identificaba con el género no binario. Además Lovato hizo saber que a partir de ahora adoptará los pronombres "they" y "them" (ellos/ellas), que funciona de manera similar a como los colectivos LGBTQ+ de habla castellana utilizan la terminación de los pronombres en "E". "Cada día nos levantamos, nos es dada una nueva oportunidad y chance de ser quienes queremos y deseamos. He pasado la mayor parte de mi vida desarrollándome frente a ustedes… vieron lo bueno, lo malo y todo lo de en medio", se abrió la figura musical, a través de su cuenta de Twitter (@ddlovato). El contenido del mensaje, acompañado de un breve video con Lovato hablando a cámara, fue replicado en el primer episodio de su nuevo podcast "4D With Demi Lovato". Tenés que leer Demi Lovato se declaró pansexual y expresó sus deseos de convertirse en madre "Hoy es el día en el que estoy feliz de compartir más de mi vida con ustedes - Siento orgullo de hacerles saber que me identifico con el género no binario y que voy a cambiar oficialmente mis pronombres a 'they/them' de acá en más", añadió la estrella, que recientemente había publicado su serie documental autobiográfica "Demi Lovato: Dancing with the Devil". Cantante e intérprete desde la niñez, Lovato creció ante las cámaras en producciones de Disney, y ahora a sus 28 años detalló que esta expresión de género "representa mejor la fluidez" que siente en cuanto a su identidad sexual. Otro caso de una figura de Hollywood que anunció un cambio en su identidad de género recientemente fue en diciembre último el del actor, productor y activista estadounidense Elliot Page, protagonista de la elogiada "La joven vida de Juno" (por la que incluso recibió una nominación al Oscar), la saga de "X Men", "Inception" y la serie de Netflix "The Umbrella Academy", entre muchos otros trabajos. Con información de Télam

