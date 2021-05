https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Crimen en la quesería

Caso Cornalis: prófugo entrerriano condenado en una megacausa narco

La Justicia de Santa Fe busca a Miqueas Julio Córdoba, un ex convicto de 24 años, que habría sido contratado por un ex compañero de trabajo de Héctor Cornalis para concretar un secuestro y robo, que terminó en tragedia.

Héctor Cornalis fue secuestrado la madrugada del 16 de abril, de la puerta de la planta láctea de la cual era tesorero.

Por Juliano Salierno SEGUIR El único prófugo que queda en la investigación por el secuestro y asesinato a golpes de Héctor Cornalis (56), ocurrido el 16 de abril pasado en la entrada de una fábrica de quesos del departamento Castellanos, es un ex convicto entrerriano, condenado a fines de 2019 en una megacausa por narcotráfico que involucró al ex intendente de Paraná, Sergio Varisco. Miqueas Julio Córdoba, de 24 años, recuperó su libertad el 20 de diciembre de 2019, cuando el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Paraná lo declaró culpable por el delito de "comercialización de estupefacientes" en carácter de "partícipe secundario" y le impuso pena de 3 años de ejecución condicional. Como atravesó el procesó en prisión preventiva, los jueces Noemí Berros, Lilia Carnero y Roberto López Arango ordenaron su "inmediata libertad". La sentencia, cuyos fundamentos se conocieron el 10 de febrero de 2020 en un fallo de más de 500 páginas, pone a Córdoba en un lugar secundario, en el marco de una trama de narcotráfico y corrupción política que convirtió el expediente en uno de los más importantes en la agenda entrerriana. Tenés que leer Secuestraron y asesinaron al encargado de una cooperativa santafesina "Narcomunicipio" Se trata de la denominada "causa narcomunicipio" o "caso Celis" en la que se acumularon dos investigaciones por tráfico de estupefacientes y por la cual 26 personas resultaron condenadas a penas de hasta 13 años de prisión, como la impuesta a Daniel Andrés "Tavi" Celis (45) considerado "organizador de actividades de narcotráfico". Producto de dicha investigación también resultaron condenados el ex intendente de Paraná, Sergio Varisco (6 años y 6 meses, como partícipe necesario de comercialización de estupefacientes agravado); y dos exfuncionarios: el exconcejal Héctor Pablo Hernández (Cambiemos) y la exsecretaria de Transporte y Seguridad municipal, Griselda Noemí Bordeira (5 años de cárcel para cada uno). Tenés que leer Hay un detenido por el crimen de Héctor Cornalis En el caso de Miqueas Córdoba, se demostró durante el juicio su estrecho contacto como "asistente, colaborador, distribuidor y vendedor" en relación con Miguel Ángel "Titi" Celis (46), hermano del principal investigado y condenado a 8 años. Córdoba fue vinculado a hechos de 2016, cuando todavía "no tenía antecedentes penales". En un tramo de la sentencia aparece como "un jovencito cooptado por Titi Celis, que lo utiliza como mandadero para las transacciones ilegales". Y que "solo respondía a su mandante, desarrollando conductas totalmente accesorias". Cabe recordar que en ese entonces, Córdoba tenía unos 18 o 19 años. Tenés que leer El Papa Francisco sorprendió a la familia de Héctor Cornalis Buscado Actualmente, está siendo buscado como sospechoso por haber tomado parte en el secuestro y asesinato del tesorero de la Cooperativa 22 de Marzo, Héctor Cornalis. Junto a otros dos coterráneos, lo esperaron la madrugada del 16 de abril, escondidos en la entrada a la planta láctea que está sobre la ruta provincial Nº 13, en la localidad de Eustolia, en el departamento Castellanos. Los tres hombres lo tomaron por sorpresa, en medio de la oscuridad y lo obligaron a subir a su auto, en el cual emprendieron viaje a María Juana. Según la hipótesis del fiscal de San Jorge, Carlos Zoppegni, el plan era ir hasta la casa de Cornalis, donde se creía que guardaba un millonario botín para el pago de proveedores y sueldos. El error estaba en que el dinero ($ 8.674.750) viajaba con ellos, en el baúl del auto, y los delincuentes nunca se enteraron. Tenés que leer Cayeron dos sicarios del caso Cornalis Un móvil policial con balizas encendidas que cruzaron de camino a la casa de Cornalis los obligó a cambiar de dirección y creyéndose perseguidos emprendieron la fuga con Cornalis como cautivo. "Esta frustración de los objetivos motivó que, para procurar su impunidad, golpearan con elementos contundentes a Cornalis hasta quitarle la vida", dijo el fiscal Zoppegni esta semana. "Finalmente, y sin haber podido consumar el robo del dinero, abandonaron el vehículo en el que estaba el cuerpo sin vida de la víctima en un camino rural en jurisdicción de Colonia Cello (departamento Castellanos)", concluyó. Tres detenidos Por el homicidio de Héctor Cornalis hay hasta el momento tres personas detenidas. El primero fue Roberto Martín Andini (38), alias "Flaco" o "Sombra". Lo apresaron en su casa de Estación Clucellas el 19 de abril, y lo llevaron a tribunales donde le atribuyeron el delito de "secuestro coactivo agravado". Andini trabajó junto con Cornalis hasta el 2016 en la firma láctea Lugui SRL y luego formó parte de la cooperativa, hasta el año pasado, cuando fue despedido por el robo de mercadería. "A partir de ese momento, y con rencor contra la cooperativa y en especial contra Cornalis, el imputado comenzó a poner en marcha su plan para apoderarse de todo el dinero de la cooperativa que la víctima tuviera en su poder", sintetizó el fiscal Zoppegni en una audiencia en la cual el juez Pablo Ruiz Staiger dictó la cautelar para Andini el 27 de abril. Los otros dos implicados fueron detenidos el 5 de mayo en Paraná y extraditados a Santa Fe a la semana siguiente. Este martes se llevó a cabo la audiencia de prisión preventiva, en la cual el juez Rodolfo Mingarini dejó tras las rejas a Hugo C.J. Segovia (20), alias "Colo"; y Nicolás A. Bustamante (28). Secuestro y no robo Antes de debatir la prisión preventiva para los entrerrianos Hugo Segovia y Nicolás Bustamante, el representante del Ministerio Público de la Acusación, Carlos Zoppegni, les atribuyó la coautoría del delito de "secuestro coactivo agravado por la participación de tres o más personas en el marco del cual resultó la muerte intencional de la víctima". "El juez hizo lugar a la calificación penal que atribuimos a los dos imputados y rechazó un pedido de la defensa para que se cambiara esa atribución", valoró el fiscal Zoppegni. Y "si bien la defensa planteó la incompetencia de la justicia provincial, el magistrado no hizo lugar a la solicitud". El defensor de ambos acusados, el abogado Juan Pablo Temón, adelantó entonces que apelará la cautelar, justamente bajo el convencimiento de que el hecho no encuadra en un "secuestro coactivo" sino en un "robo seguido de muerte". "No estoy de acuerdo con la imputación, ni la calificación legal", sostuvo el letrado. Algo salió mal Para el fiscal de la causa, los entrerrianos Segovia y Bustamante, junto con el prófugo Córdoba, "dieron muerte de forma consciente y voluntaria a Cornalis". También resaltó que "Cornalis fue golpeado salvajemente, maniatado con precintos en tobillos y muñecas y trasladado en su propio auto y contra su voluntad". Y reiteró que "el objetivo de los imputados era secuestrar a Cornalis, trasladarlo a su casa en María Juana, reducir a los integrantes de su familia y sustraer el dinero que supuestamente tenía en la vivienda para pagar a empleados y proveedores a raíz de que era el tesorero de la cooperativa". Por último, dijo que "el plan delictivo fue diseño y organizado" por Andini "que fue integrante de la cooperativa láctea y excompañero de trabajo de Cornalis". "Fue él quien contrató al hombre de Entre Ríos que está prófugo, y este contrató a las otras dos personas que quedaron en prisión preventiva este martes", explicó. 