https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 19.05.2021 - Última actualización - 20:48

20:47

Ex jefe de Inteligencia del gobierno de Cambiemos

Gustavo Arribas se quedó sin abogado en la causa por espionaje ilegal

Alejandro Pérez Chada, quien también es abogado del ex presidente Mauricio Macri en varias causas penales que tiene abiertas, renunció "por razones de índole particular".

Gustavo Arribas Crédito: Archivo



Gustavo Arribas Crédito: Archivo

El Litoral en en

Ex jefe de Inteligencia del gobierno de Cambiemos Gustavo Arribas se quedó sin abogado en la causa por espionaje ilegal Alejandro Pérez Chada, quien también es abogado del ex presidente Mauricio Macri en varias causas penales que tiene abiertas, renunció "por razones de índole particular". Alejandro Pérez Chada, quien también es abogado del ex presidente Mauricio Macri en varias causas penales que tiene abiertas, renunció "por razones de índole particular".

Gustavo Arribas, el ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri, se quedó sin abogado en la causa en la que es investigado por presunto espionaje ilegal. Según un documento incorporado hoy a la causa en la que Arribas y otros ex funcionarios -entre ellos su segunda en la AFI, Silvia Majdalani-, son investigados por actividades ilícitas durante el gobierno de Cambiemos, el abogado Alejandro Pérez Chada renunció a su defensa. Pérez Chada es, además, abogado personal del ex presidente Macri en varias causas penales que tiene abiertas. Tenés que leer Procesan a Arribas y Majdalani por espionaje ilegal a políticos, periodistas y en cárceles El escueto documento, de sólo una carilla, explica que "por razones de índole particular", Pérez Chada ya no será el abogado de Arribas. "Vengo por este medio a renunciar a la defensa técnica de Gustavo Arribas. En virtud de lo expuesto, solicito que se tenga presente lo aquí expuesto y se me exceptúe del rol de defensor aludido". La renuncia fue presentada al juez que heredó la causa, el federal número ocho de la Capital Federal, Marcelo Martínez de Giorgi. La Cámara Federal de Casación resolvió a fines de febrero pasado quitarle la competencia de la investigación al juzgado federal de Dolores a cargo del juez Juan Pablo Augé y enviarla a los tribunales de Comodoro Py. Tenés que leer La Justicia rechazó el pedido de Arribas para viajar a Brasil y acompañar a su hija en el inicio de clases El pase del expediente a los tribunales de Retiro se concretó, finalmente, el 21 de abril. Arribas, Majdalani y otros 36 ex agentes de la AFI y del Servicio Penitenciario están procesados en este expediente por violación de la ley de Inteligencia y sus bienes fueron embargados hasta cubrir la suma de ocho millones de pesos. Con información de NA

El Litoral en en

Temas: