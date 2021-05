https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 20.05.2021 - Última actualización - 20:55

20:53

Coronavirus

La variante Manaos circula en Rafaela, pero no se puede afirmar que sea la predominante

Desde el hospital se informó que de un lote de 10 muestras analizados, en 8 de ellas se confirmó que correspondían a la cepa brasileña, lo que no indica, según el área del INTA que secuencia el virus, que haya desplazado a las ya conocidas en la región.

En Rafaela, en la Plaza frente al hospital se dejan pequeñas velas que dan cuenta del difícil momento que vive la ciudad por la pandemia. Crédito: Gentileza



En Rafaela, en la Plaza frente al hospital se dejan pequeñas velas que dan cuenta del difícil momento que vive la ciudad por la pandemia. Crédito: Gentileza

El Litoral en en

Coronavirus La variante Manaos circula en Rafaela, pero no se puede afirmar que sea la predominante Desde el hospital se informó que de un lote de 10 muestras analizados, en 8 de ellas se confirmó que correspondían a la cepa brasileña, lo que no indica, según el área del INTA que secuencia el virus, que haya desplazado a las ya conocidas en la región. Desde el hospital se informó que de un lote de 10 muestras analizados, en 8 de ellas se confirmó que correspondían a la cepa brasileña, lo que no indica, según el área del INTA que secuencia el virus, que haya desplazado a las ya conocidas en la región.

Por Juan Carlos Scalzo La ciudad del oeste santafesino sufre una considerable cantidad de infecciones diarias de CoVid y todo hace pensar que, por la franja etaria a la que ataca más fuertemente, por su velocidad de transmisión y la agresividad con que se manifiesta en muchos casos, son señales claras de la fuerte influencia que en esta segunda ola tiene un agente de características distintas al o los causantes de la primera, a pesar de que científicamente aún no se pueda determinar en qué proporción lo hace. En la Provincia, está comprobado el ingreso de las denominadas “cepas preocupantes”, entre ellas las de Manaos y la del Reino Unido, y todavía no se detectó la sudafricana. Precisamente, desde Epidemiología se confirmó que existe una presencia notablemente mayor de ésas cepas, si se tiene en cuenta que de las muestras enviadas al Instituto Malbrán hace cuatro semanas atrás, sólo dos registraron casos de coronavirus con la cepa de Manaos, mientras que ese número ascendió a 30, en las remitidas más recientemente. En tanto, hubo otros 17 positivos con la variante Reino Unido y quedan 30 pacientes en estudio. Tenés que leer La comuna de Humboldt declaró la Emergencia Sanitaria Rafaela no es ajena a esta situación, y el pasado martes, el director del Hospital Jaime Ferré, Diego Lanzotti, arrojó un dato que no pasó desapercibido para la prensa a revelar que “de 10 muestras enviadas para su análisis, 8 de ellas fueron de la cepa Manaos, mientras que las otras dos, son desconocidas, es decir, que aún no fueron reportadas como mayoritarias a nivel internacional”. El crecimiento ha sido significativo en función de que hace un mes y medio atrás, se informó que se había detectado una paciente con la cepa de Manaos en Rafaela. En el mismo encuentro con el periodismo, la Coordinadora del área Epidemiológica del nosocomio rafaelino, Sandra Capello, relativizó que la cepa Manaos sea la dominante en la región y lo fundamentó en que "no se lleva a cabo una secuenciación activa que nos indique de manera fehaciente un porcentaje, pero nos dimos cuenta que estaba circulando otra variante por cómo se comporta". “No es correcto” Las muestras rafaelinas son analizadas por el grupo de genómica del INTA Rafaela, que realiza un trabajo conjunto con el Laboratorio Central de la Ciudad de Santa Fe, para, entre otras tareas, determinar la efectividad de las pruebas diagnósticas, la evolución que sufre el virus durante el brote y monitorear los mecanismos de circulación. El director del proyecto y también investigador del CONICET, Ariel Amadio, dialogó con Radio Rafaela y se expresó en el mismo sentido que Capello poniendo en duda la presencia hegemónica de la cepa Manaos. Al respecto, explicó que la relación de casos brindada por las autoridades del efector público de salud no deben ser interpretadas como una situación real porque para que tengan rigor científico y estadístico la metodología es otra. “En este caso -contó- las muestras no son elegidas al azar como debería ser. Hay algunas muestras que, por alguna razón, los médicos quieren saber de qué se trata por ser un caso de reinfección o de alguien que fue vacunado”. “Decir que el 80% de los contagios de Rafaela son infectados de la cepa de Manaos no sería correcto. Sí lo que hemos determinado, es que, en muestras al azar, que tomamos en diferentes localidades de la provincia, de Rafaela y de Santa Fe, hemos detectado la cepa de Manaos y no es un caso aislado como fue durante el mes de marzo, sino evidentemente hay una mayor circulación de la cepa”, agregó Amadio. LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA

El Litoral en en