Llegan cartas y línea directa

Utopía

ALFREDO SALOMÓN

"En vez de tanta crítica certera a este gobierno, me gustaría aunque sea una vez poder decir que el gobierno nacional, en vez de planes -que no es otra cosa que el dinero fácil- está tratando de crear fuentes de trabajo por doquier y hacer que se esté creando una nueva conciencia con el dinero ganado con el sudor de la frente. Un gobierno que ofrezca testimonio, pero que expresa combatiendo la corrupción en todo momento. Un gobierno que respete la Constitución Nacional y la haga respetar en todo momento. Que no haya excepciones para la intervención de una Justicia verdadera. Entonces, podríamos pensar que vamos por buen camino, como soñaron nuestros antepasados próceres argentinos. Esto que expreso no es un anhelo imposible, y por lo tanto, todos y cada uno de nosotros deberá aportar su compromiso para un mejor presente que enriquecerá felizmente nuestro futuro. Si no es imposible, ¿entonces qué estamos esperando?".

Control de cargas

UN LECTOR

"Estoy leyendo que se está relicitando la repavimentación de la ruta 1, entre Cayastá y Helvecia. A propósito, quiero aportar una humilde opinión: ¿de qué vale repavimentar las rutas si no se controlan las cargas?; también se ha repavimentado la 11 no hace mucho. No hay una sola estación de pesaje en todas las rutas, por las cuales circula gran cantidad de camiones. En el caso de la 11, circula tránsito de Paraguay, de Brasil... La ruta 1, también tiene tránsito pesado, menos que la 11, pero insisto: ¿tanto cuesta controlar con qué carga vienen los camiones? ¿De qué vale arreglar una ruta sabiendo que estará destruida nuevamente? Entonces, le hago una pequeña sugerencia a Vialidad Provincial: antes de planificar reparar rutas piensen en colocar estaciones de pesaje. De lo contrario, estamos malgastando los dineros públicos".

Llegan cartas

Los hijos de Abraham -Ismael e Isaías- se siguen peleando…

ALDO E. D. DUCRANO C.

Desde inmemorables tiempos, hay una pelea entre hermanos…, que nunca se detuvo, que nunca se detiene, que se agrava día a día con la muerte de cientos de inocentes, de todas las edades, colores, etnias, creencias, nacionalidades, posiciones económicas…

La pregunta más común, entre grandes y niños, para entretenerse en el tiempo es: "¿qué está primero, el huevo o la gallina?" Si se responde: "¡el huevo!", repreguntamos, "ajá, pero, entonces, ¿quién lo puso?". Si respondemos: "¡la gallina!", nos defendemos "y entonces, ¿de dónde salió?". La real y verdadera respuesta, por más que lo estudiemos y los científicos y "opinólogos" lo digan, es: ¡no lo sabemos!

El Autor del Todo lo hizo en el momento oportuno, por puro gusto, por puro Amor, al servicio del Hombre -(varón y mujer)- y de todos los hombres -(varones y mujeres)-, como regalo, como servicio, para alegría en el uso y en el compartirlo con generosidad entre todos y para todos…

Allá lejos, en el tiempo, nació Ismael -hijo de la esclava Agar- (Génesis cap. 16 - vers. 1 al 16); y más tarde nació Isaías -hijo de Saray (Sara)- (Génesis cap. 21 – vers. 1 al 9). Los dos hijos de un mismo padre: (Abram) -Abraham- el gran Patriarca de los Pueblos, el Padre de la Fe, el Oído atento al llamado a caminar hacia lo desconocido, creyendo que quien lo llamaba a caminar hacia nuevas tierras, desconocidas, ocupadas por otros, era quien le diera todo lo que tenía, que se hizo realidad en la alegría de esta doble paternidad que se multiplicaría como "las estrellas del Cielo" (Gén. cap. 15, vers. 5), "como las arenas del mar" (Gén. Cap. 22, vers. 15-17). Allí comenzó la pelea, que hasta hoy sigue, con dolor y muerte… Ismael se burlaba de Isaac (Gén. cap. 21, vers. 9); por ello, fue despedida Agar con Ismael… (Gén. cap. 21, vers. 10-12).

Pero, Aquel que todo lo hizo, nada dejó incompleto, ya que prometió hacer de los dos Hermanos, grandes cosas, grandes pueblos, grandes civilizaciones: -"de Isaac saldrá la descendencia que lleve tu nombre…, pero también del hijo de tu esclava (Ismael) ya haré un gran pueblo, por ser descendiente tuyo…" (Gén. cap. 21, ver. 10-13).

Y así sigue todo…, sigue entre ellos la presencia del Autor del Todo, sigue la grandeza de los DOS PUEBLOS…, siguen SIN RECONOCERSE HERMANOS…, siguen peleando por una misma tierra que LES PERTENECE A AMBOS… territorios del medio y cercano Oriente, Tierra Santa donde se manifestaron las grandezas del mismo Autor en beneficio de todo el Hombre y de todos los hombres… Siguen Ismael con sus descendientes, la mayoría musulmanes; con Isaías con sus descendientes judíos, israelíes, peleando, matando, ofendiendo, causando mutuo dolor, inacabable lucha, sin lograr el mayor regalo del Todo para todos: LA PAZ…,

¿Qué fue primero: el huevo o la gallina?... no lo sabemos ni lo sabremos…

-¿Quién tiró la primera piedra, quién usó la primera honda, la primera bomba, el primer misil?... no lo sabemos ni lo sabremos…

Son de la misma familia, con el mismo Padre, en la misma tierra propiedad de los dos; con la misma sabiduría, grandeza y dones recibidos del Autor del Todo…

-¿Qué podemos hacer nosotros? ¿A quién defender? ¿A quién culpar? ¿Qué está o fue o hizo lo primero?

No lo sabemos, solo nos resta, desde el corazón, pedir por ellos para que se reconozcan hijos del mismo Padre, para que busquen y encuentren LA PAZ (Salaam - Shalom), para que mutuamente se bendigan -es decir: se deseen el Bien-; que reconozcan que: "en cada Hombre está mi Hermano", y que, la Paz no es fruto del acallar las armas, sino de respetarse mutuamente procurando el Bien del uno para el otro, y para todos entre todos.

Pueden, podemos, decir: "que la inocencia te valga". Por mi parte sigo esperando, anhelando y orando, sabiendo y creyendo que "nada es imposible" para el Autor del Todo, y que a diario me repite: "pidan y recibirán; llamen y se les abrirá; insistan y se les atenderá…".

Ojalá (Alá lo permita)…, Amén (así sea, Yavhé lo permita)…