https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 26.05.2021 - Última actualización - 12:02

11:59

Llegaría con un grupo de profesionales si resulta elegido

Battión explicó qué es lo que quiere para Unión

“El fútbol de hoy es muy exigente y la secretaría técnica no puede ser manejada por una sola persona”, dijo el ex jugador rojiblanco, quien reconoció que lo llamó un club grande aunque no quiso decir que es Independiente.

Con la rojiblanca puesta. Battión quiere hacerse un lugar en el fútbol como secretario técnico y a Unión le interesó su proyecto. Crédito: Archivo



Con la rojiblanca puesta. Battión quiere hacerse un lugar en el fútbol como secretario técnico y a Unión le interesó su proyecto. Crédito: Archivo

El Litoral en en

Llegaría con un grupo de profesionales si resulta elegido Battión explicó qué es lo que quiere para Unión “El fútbol de hoy es muy exigente y la secretaría técnica no puede ser manejada por una sola persona”, dijo el ex jugador rojiblanco, quien reconoció que lo llamó un club grande aunque no quiso decir que es Independiente. “El fútbol de hoy es muy exigente y la secretaría técnica no puede ser manejada por una sola persona”, dijo el ex jugador rojiblanco, quien reconoció que lo llamó un club grande aunque no quiso decir que es Independiente.

El nombre de Roberto Battión viene sonando desde hace un tiempo como una alternativa en Unión. Se habló de ocupar la secretaría deportiva, el lugar que dejó vacante Martín Zuccarelli. Sin embargo, el mismo Battión lo aclaró en una entrevista en radio Sol y dijo que “lo mío es un proyecto de secretaría técnica, nada de manager ni de coordinación. Tuvimos un contacto con un club de Buenos Aires, importante, se enteró un dirigente de Unión y me llamó porque quería saber de qué se trataba el proyecto. Le agradecí, le dí mi visión de lo que es el proyecto y de lo que yo creo que Unión necesita”.

En varias ocasiones que la charla fue una sola y con un dirigente (¿Fabián Brasca?), a lo que Battión explicó que “presenté la idea, el plan que tengo, el equipo y nada más. Me fui satisfecho porque pude exponer bien de qué se trata la secretaría técnica y las áreas a abarcar. Me fui bien porque parece que la idea gustó”. Tenés que leer A Battión lo recomendó Rossi y Spahn tiene un "tapado" Luego de señalar que “nunca hablé de temas económicos, fueron más de 3 horas contando lo que nosotros podemos brindarle a Unión”, señaló que “el fútbol hoy en día está cada vez más complejo, inmerso en un contexto cambiante, es muy competitivo, el hincha exige porque ha visto que Banfield, Lanús, Argentinos Juniors y Defensa y Justicia han salido campeones y, frente a esa realidad, planteamos la secretaría técnica”.

También señaló que “no lo inventamos nosotros, sino que es lo que se está haciendo en Europa y en varios paises de Sudamérica. Consiste en tener un grupo de gente especializada, con una cabeza terrible, idónea, con muchos años de trayectoria. Eso es lo que necesita un club de fútbol, no puede recaer tanto trabajo en una sola persona”. “Conmigo está el Turquito Amut, que fue uno de los primeros editores de video que hubo acá en Santa Fe. Como hay gente que está trabajando, no quiero ser irrespetuoso. Conozco a Leo Aguilar, gran profesional y una persona de gran calidad humana. Él está trabajando muy bien en las divisiones inferiores y la idea de la secretaría técnica es acompañar ese trabajo”, explicó Battión, quien también señaló que “uno de los mayores ingresos de Unión, junto a la TV, es la venta de jugadores. Sobre eso hay que trabajar. Captar, formar y preparar jugadores para la alta competencia. Hay que mejorar la transición del amateurismo al profesionalismo. Los chicos deben llegar con otra cabeza al fútbol profesional”.

Por último, Battión dijo que “pese a todo, creo que en el fútbol se puede pensar en el largo plazo, hay que sentar las bases y construir sobre lo que se está haciendo bien y mejorarlo. De eso se trata nuestro trabajo”. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

Ediciones Anteriores | Edición Impresa

El Litoral en en

Temas: