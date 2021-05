https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Previo a las semifinales

Independiente, ajustado en la Sudamericana, con una baja sensible y mirando de reojo a Colón

El Rojo de Avellaneda está obligado a sumar ante Guabirá porque City Torque le pisa los talones. No podrá contar con Lucas González y en menos de una semana enfrenta al Sabalero.

La Asociación de Fútbol Argentino y la Liga Profesional de Fútbol terminaron de definir las nuevas fechas para las semifinales de la Copa de La Liga. El lunes 31 de mayo, a las 15, se medirán Boca y Racing. Mientras que a las 19, Colón e Independiente definirán el segundo finalista. Ambos partidos se desarrollaran en el Estadio San Juan del Bicentenario, al igual que la final del torneo, confirmada para el viernes 4 de junio a las 19. Colón, tras conseguir el permiso necesario para entrenar, volvió a poner la cabeza en el cotejo del próximo lunes ante el Rojo. El Sabalero será el único club de los cuatro participantes que llegará sin desgaste físico. Racing consiguió anoche la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, Boca intentará hacer lo mismo hoy ante The Strongest de Bolivia e Independiente tendrá un partido clave contra Guabirá en busca de avanzar en la Copa Sudamericana. Tenés que leer Antes de Colón, Independiente-Guabirá Antes de las semifinales, el equipo de Julio César Falcioni deberá cumplir con el compromiso por la competencia de Conmebol. Pero, lejos de estar tranquilo, Independiente sabe que está obligado a sumar, por lo menos, un punto para conseguir el pase a los octavos de final. El Rojo es líder del Grupo B con 11 puntos, pero es seguido inmediatamente por City Torque de Uruguay y Bahía de Brasil, ambos con 8 unidades. A esta presión se le suma la baja sensible de Lucas González, que sufrió un desgarro durante la victoria de la semana pasada sobre Bahía, y los pocos días que tiene el plantel para recuperarse y partir a San Juan. Falcioni es consciente de las presiones, pero mandará a la cancha a los mejores jugadores que tiene arriengándose a sumar alguna baja más. Mientras tanto, el cuerpo técnico de Independiente no pierde de vista lo que pasa con Colón, quien sólo contaría con la baja sensible de Paolo Goltz (se esperan estudios).

