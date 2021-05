https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se recupera en Santa Fe Las hijas de Reutemann denuncian que no tienen noticias de "Lole"

Cora Reutemann, una de las hijas del senador Carlos Alberto Reutemann, quien acaba de ser dado de alta tras una operación, acusó públicamente desde su cuenta de Twitter a Verónica Ghio, actual pareja del legislador santafesino, por no darle "noticias" ni a ella ni su hermana Mariana sobre su padre y advierte que irá a la justicia.



"Siempre la traté con respeto a Verónica y nos llevábamos relativamente bien, pero es la segunda vez que tiene esta actitud y siempre después de un tema de salud. La primera la dejé pasar, pero esta vez es demasiado abusivo. Aún sin noticias", precisó la joven en uno de los últimos mensajes de una serie de tuits.

Lamentablemente tengo que hacer un Twitter porque NO tengo noticias de mi papá desde que salió del Sanatorio , no responde su celular no atiende en la puerta y Veronica Ghio nos bloqueo a mi hermana y a mí pic.twitter.com/smroOiwtEN — Cora Reutemann (@CoraReutemann) May 27, 2021



"Lamentablemente tengo que hacer un Twitter porque NO tengo noticias de mi papá desde que salió del Sanatorio, no responde su celular, no atiende en la puerta y Verónica Ghio nos bloqueó a mi hermana y a mí", escribió en una sorpresiva catarata de mensajes.

Siempre la traté con respeto a Veronica y nos llevábamos relativamente bien pero es la segunda vez que tiene esta actitud y siempre después de un tema de salud . La primera la dejé pasar pero esta vez es demasiado abusivo . Aún sin noticias — Cora Reutemann (@CoraReutemann) May 27, 2021



"Espero noticias cuanto antes y de no ser así iniciaré acciones penales, advirtió Cora en un sorpresivo llamado que devela la interna familiar del también ex piloto y gobernador de Santa Fe.



La hija del senador hace unos días reveló todas las peripecias que tuvieron que hacer junto a Mariana en medio de la pandemia para reencontrarse con su padre internado.



Al respecto, sostuvo: "Fue muy impactante. Con Mariana esperamos una semana allá para hisoparnos y poder verlo".



Además, relató que una vez que tuvieron el resultado negativo, lo vieron "en la sala de espera, cuando él salía de terapia para hacerse estudios".



"Fue un shock. No está bueno ver a tu papá en esa situación después de tanto tiempo, pero a su vez yo sabía que algo así podía pasar. La pandemia nos puso a todos un poco en alerta. A mí se me murieron un montón de personas queridas o conocidas este año y el año pasado y no sólo por Covid. Hay mucha gente que se deprimió", aseguró Cora en declaraciones a la prensa.