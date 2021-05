Línea directa y llegan cartas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Compensación educativa

ALCIDES FOSCO

"Quiero expresar mi desacuerdo con lo que están haciendo con los chicos de las escuela. No se puede estar sin dar clases. No se puede perder otro año más. ¿Por qué no se copian ideas de otros países y se pone en marcha, de una buena vez, la educación en este país? Conozco casos de padres que por alguna razón, justificada o no, les cuesta enseñar a sus hijos. Entonces, ¿cómo se compensará a los chicos que sí pudieron seguir capacitándose con aquellos que no pudieron hacerlo? Realmente estamos en una coyuntura muy difícil, pero se le tiene que buscar la vuelta. No es posible que cada vez que haya que adoptar criterios que permitan seguir educando al país, se dé tanta vuelta".

Falta barrido

VECINOS DE EL POZO

"Nuestro barrio, además de sufrir el abandono total de parte de la Municipalidad, ahora lo vemos tapizado de amarillo. Es impresionante ver las calles cubiertas con las hojas del otoño. Hace muchísimo que no vemos al barrendero, lo que ahora parece magnificado por el tema de la pandemia y las nuevas medidas. Pero qué pasa, ¿no están trabajando los municipales?, ¿son todos de riesgo, no hay nadie vacunado para ponerse a trabajar? Los vecinos nos tenemos que poner a barrer las veredas y las calles. Es tremendo esto, lo que se agrava con las lluvias".

Incoherencias

RODOLFO BRUZONI

"Yo no quiero que esto se tome como una agresión para nadie. Esta es simplemente una opinión, un análisis. Yo digo: en lugar de prohibir la circulación de los vehículos y mandar en colectivo, que es mucho más riesgoso que un auto particular (además cuando uno tiene lejos un supermercado, no se puede ir caminando porque es imposible), ¿no se podría haber hecho por ejemplo, que las patentes terminadas en 2, 4, 6 y 8 circularan un día, y las 1, 3, 5 y 7 otro; y 9 y 0 otro? Entonces sería mucho más fácil, sencillo y seguro. No solo por el tema de la pandemia, sino también por la inseguridad. Aparte, se empezó a controlar ahora, cuando yo he visto en la época en que había que controlar, que nadie lo hacía. Ni en las plazas, ni en la Costanera. He visto en un negocio que fui, al dueño atender sin barbijo, los clientes haciendo cola sin tapabocas, y la policía estuvo 3 ó 4 minutos parada con el auto enfrente y no tomó medidas. No controlaron cuando había que hacerlo. Ahora, se pasan de la raya, porque con esto de no poder circular en auto particular aumenta los riesgos".

LLEGAN CARTAS

Tren Laguna Paiva - Santa Fe

ING. JORGE DEMARÍA

No salgo de mi asombro al leer en El Litoral el artículo relacionado a la vuelta del tren de pasajeros Laguna Paiva - Santa Fe (hecho que celebro) y la intención de construir una Estación paralela a la Belgrano.

Es una barbaridad pensar que es técnicamente inviable rehabilitar las vías y andenes que fueron tapados erróneamente con hormigón en su oportunidad.

Hoy en día con una retroexcavadora con un martillo hidráulico como implemento, previo marcado con una aserradora de juntas, se pueden "descubrir" en poco tiempo las vías que sean necesarias.

Además hay que pensar en toda la logística necesaria para una Estación de trenes, como ser: Administración, sanitarios, boleterías, etc. ya existen y es solo cuestión de refaccionar las instalaciones existentes.

Luego me entero que ciertas estaciones intermedias se propone construirlas de nuevo, ya que las originales están usurpadas. Nadie nos puede convencer que no sea mas barato solucionarles el problema habitacional a los ocupantes de las mismas.

En definitiva todo esto nos hace pensar en la falta de idoneidad, seriedad y compromiso en temas tan importantes.

Si a esto lo extrapolamos a otros niveles y a otras áreas, recién ahí entenderemos porqué estamos como estamos.

Muchas Gracias.