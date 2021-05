https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 28.05.2021 - Última actualización - 3:49

3:48

Por ahora es un sueño "Pericles" quiere a "Uvita" con la rojiblanca

"Pericles" es Miguel Ángel Fernández, otrora muy buen jugador de fútbol y padre de Leandro (Nacional de Uruguay), Brian (Ferro Carril Oeste) y Nicolás (San Lorenzo), todos nacidos en Villa Yapeyú, como así también Juan Cruz y Tomás Villagra (ambos en Defensa y Justicia), los cinco hermanos futbolistas. "Pericles" es un reconocido hincha de Unión, quien a través de sus redes sociales (sobre todo Facebook) acostumbra hacer mención a las innegables cualidades de sus hijos.

Precisamente, uno de los últimos "posteos" de Fernández padre fue dedicado a "Uvita", el delantero que actualmente viste la camiseta de San Lorenzo, y quien marcó dos de los tres goles con los que el Ciclón se despidió de la Copa Sudamericana venciendo a Huachipato de Chile 3 a 0, que además también es fanático tatengue.

El prolífico padre de los Fernández escribió: "La mesa está servida, falta el gancho nomás. Vamos 'Tanque'. La pelota siempre al 10... Se va a sentir en el 15 de Abril... Nanananaaa... Ahora sí me meto, no me importa, salto la fosa. Sale cocollito 'Uvita' Nicolás Fernández jaja. Ta en la Biblia en directo para todo el país... para la teve, y me puedo ir trankilo nomás... sale pasito en el arco de la bomba y ahí voy a estar para gritarlo con alma y vida Dios. Scaloni, este es argentino también... aguantiaaaaa!!!!

¿Será "Uvita" Fernández el delantero que el "Vasco" Azconzábal pretende para el nuevo Unión? No hay que olvidarse de que el atacante azulgrana, antes de ser transferido a la entidad de Boedo, expresó públicamente que para él, "jugar en Unión sería cumplir un sueño". Ahora es solo cuestión de esperar a que el entrenador rojiblanco vuelva de sus vacaciones para que se sepa cómo será el renovado equipo de la avenida.