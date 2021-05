https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 28.05.2021 - Última actualización - 13:35

13:31

El Secretario General de la Unión Docentes Argentinos y titular de la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT nacional, se pronunció en duros términos respecto de la posibilidad actual en materia de acceso a internet en la provincia de Santa Fe.

Política Romero: "el Gobierno de Santa Fe debe entender que la conectividad es un derecho humano que no se está respetando" El Secretario General de la Unión Docentes Argentinos y titular de la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT nacional, se pronunció en duros términos respecto de la posibilidad actual en materia de acceso a internet en la provincia de Santa Fe. El Secretario General de la Unión Docentes Argentinos y titular de la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT nacional, se pronunció en duros términos respecto de la posibilidad actual en materia de acceso a internet en la provincia de Santa Fe.

El Secretario General de la Unión Docentes Argentinos y titular de la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT nacional, Sergio Romero, habló en duros términos respecto de la posibilidad actual en materia de acceso a internet en la provincia de Santa Fe: “El Gobernador Perotti debe entender que la conectividad es un derecho humano y está obligado a darnos respuestas urgentes a las santafesinas y los santafesinos” y agregó: “que se entienda, no sólo la Educación necesita del pleno ejercicio de este derecho (acceso a internet) sino también un conjunto de actividades y plexo de derechos vinculados a la producción, la salud, la seguridad, la cultura, la información y comunicación, el trabajo, entre otros”.

El Secretario General de la Unión Docentes Argentinos y titular de la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT nacional, Sergio Romero, habló en duros términos respecto de la posibilidad actual en materia de acceso a internet en la provincia de Santa Fe: “El Gobernador Perotti debe entender que la conectividad es un derecho humano y está obligado a darnos respuestas urgentes a las santafesinas y los santafesinos” y agregó: “que se entienda, no sólo la Educación necesita del pleno ejercicio de este derecho (acceso a internet) sino también un conjunto de actividades y plexo de derechos vinculados a la producción, la salud, la seguridad, la cultura, la información y comunicación, el trabajo, entre otros”.

“El Gobierno debe reaccionar por la enorme cantidad de actividades que se ven truncadas por falta de acceso a internet, cuestión que vive un proceso de enorme aceleración producto de la pandemia”, dijo el dirigente.

“Las/os alumnas/os en contexto de vulnerabilidad no tienen acceso ni a redes de cortesía del Gobierno, no pueden realizar descargas de actividades escolares y mucho menos pensar en participar de un encuentro virtual con su docente. Tampoco se cuida el bolsillo de las y los docentes porque no cuentan con tarifas preferenciales aquellos que pueden insertarse al escenario digital”, marcó encendidamente el titular del sindicato creado a instancias del General Perón.

Tenés que leer

“El Estado se ausenta y deja en manos de las familias la Educación de sus hijos e hijas sin recursos para acompañar los procesos educativos” y advirtió: “las y los docentes hemos denunciado hasta el cansancio estas desigualdades que se profundizan pese al enorme esfuerzo que realizamos las trabajadoras y los trabajadores”.

“Puntualmente en Educación el letargo del Ministerio puede que esté incidiendo en la falta de gestión gubernamental en este tema de relevancia. La Ministra confirma que luego de más de un año de pandemia un mínimo 10% puede acceder a la conectividad en un marco que debemos cuidar la salud y privilegiar la vida. La afectación a los sectores más postergados es de formidable magnitud”.

Romero finalizó diciendo: “a esta altura es una enorme falta de responsabilidad social no dar respuestas a la carencia de conectividad en la provincia y las y los docentes sentimos en innumerables casos que la actual administración educativa tira por la borda la labor docente”.