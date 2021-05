Frontera México - Estados Unidos: una anciana fue cruzada en brazos y la imagen se viralizó

La crisis migratoria no entiende de edades, ni nacionalidades. A la imagen de Aylan, el niño sirio cuyo cadáver arrastró la corriente a una playa turca en el año 2015, o la del bebé Valeria, salvadoreña, ahogada en 2019 junto a su padre cuando su familia trataba de cruzar hacia Estados Unidos, se une ahora una conmovedora imagen en la que un joven cruza el Rio Grande, que separa EEU de México, llevando a una anciana venezolana en sus brazos.

Por las aguas de este río cruzan a diario miles de venezolanos que tratan de buscar un futuro mejor. La anciana que, según varios medios, se llama Irma y que consiguió llegar sana y salva al otro lado del río, es el rostro más reciente del éxodo venezolano . La crisis en el país gobernado por Nicolás Maduro ha expulsado a más de 5,6 millones de migrantes, una cifra que no deja de crecer y que podría superar al éxodo sirio.

An asylum-seeking migrant man from Venezuela carries an elderly woman as they cross the Rio Grande river into the United States from Mexico in Del Rio, Texas, May 26, 2021. REUTERS/Go Nakamura pic.twitter.com/A4R0qmzQvN