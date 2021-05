Video: festejaban el ascenso en un micro descapotable y casi termina en una tragedia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Kocaelispor logró el ascenso a Segunda y festejaron por las calles con un descapotable. El caos apareció cuando pasaron por un túnel. Dos jugadores resultaron heridos: Benhur Keser y Bahri Can Avci (se cayó del bus).

De la alegría al susto. Del festejo al drama. Pudo ser una tragedia. Kocaelispor logró el anhelado ascenso hacia la segunda categoría del fútbol de Turquía. Lo hizo luego de su contundente victoria por 4-0 frente a Sakaryaspor, lo que desató la felicidad sin límites en cada uno de los aficionados.

Musa Nizam (2'), Benhur Keser (38'), Murat Cem Akpinar (41') y Bahattin Köse (88') anotaron los goles del equipo que tocó el cielo con las manos este viernes. Cabe destacar que el contrincante jugó gran parte de la etapa complementaria con un hombre menos debido a la expulsión de Azad Filiz a los 20 minutos de dicho período final.

Como consecuencia de esta conquista, las autoridades de Kocaelispor prepararon grandes celebraciones. Inclusive se ocuparon de conseguir un micro descapotable para que los jugadores puedan festejar mientras saludaban a todos y cada uno de los hinchas. Sin embargo, en ese momento no imaginaban que todo terminaría muy mal.

Sucede que, cuando iniciaron el recorrido, no se dieron cuenta de que pasarían por un túnel. Allí fue cuando el vehículo atravesó el mismo con los jugadores arriba, por lo cual los integrantes del plantel de Kocaelispor se vieron prácticamente aplastados y teniendo que hacer malabares para no lastimarse. Lamentablemente, no todos lo lograron.

¿Qué sucedió? Dos jugadores del equipo que se quedó con al ansiado ascenso en Turquía chocaron de manera contundente con el mencionado túnel. El resultado, claro: sufrieron diversas heridas en el cuerpo. Las imágenes captaron el momento y son muy impactantes. Lamentablemente, lo que tenía que ser una fiesta terminó con una tristeza.