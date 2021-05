Llegan cartas y línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Reconocimiento al PF

DANTE FAVRE, PERIODISTA DE SCC

"El profe Marcelo Avaro, hace pocas horas fallecido, en sus comienzos de su profesión fue preparador físico. Recién recibido en la década del 90, trabajó varios años en el fútbol y en las temporadas veraniegas lo hacía en el natatorio albiverde. Un excelente profesional y mejor persona. En fútbol fue profesor de técnicos como Julio Milono y Omar Rodríguez, entre otros que dirigieron planteles albiverdes y siempre mantuvo una buena relación con dirigentes, técnicos y jugadores que conoció en su paso por el club, que le brindó la posibilidad de trabajar en su profesión. Marcelo Avaro en sus más de 30 de profesión trabajó en muchos clubes, pero quizás uno de los logros más importantes fue ser PF de Boca campeón, que contaba como DT a Alfio 'Coco' Basile. Querido Marcelo: que descanses en paz".

Pedido solidario

HORTENCIA MENDOZA

"Todo el barrio San Lorenzo está necesitando ayuda desesperadamente. Solicitamos que vuelvan a pasar los camiones del Ejército repartiendo bolsones de mercaderías. Pero necesitamos que sean dos bolsones por familia, ya que estamos pasando momentos muy graves con el Covid. Tráigannos muchos alimentos, porque no podemos más y no podemos salir a trabajar. Tenemos que vivir a tortas fritas con alguna ayuda que nos dan. Por favor, reitero: este barrio está pasando muchas necesidades. Y que nos traigan bolsones con bastantes cosas, no con 2 ó 3 mercaderías nada más. Que nos ayuden bastante. También pedimos que nos traigan leche para los chicos. Desde ya, muchas gracias".

Arreglar el pavimento

RICARDO DE B° EL POZO

"Quiero preguntarle al intendente municipal si se podría arreglar la calle Alejandro Greca, entre Jiménez de Assúa y Ricardo Busaniche de barrio El Pozo. El pavimento está totalmente destruido y ya se alcanzan a ver los fierros del concreto. Puede ocurrir un accidente. Además debe tenerse en cuenta que por esa arteria pasan colectivos, camiones que levantan los residuos, autos y motos. Todo tipo de vehículos. Creo que mis vecinos y yo hemos esperado lo suficiente. Este reclamo ya se hizo en reiteradas ocasiones, desde gestiones anteriores y en la actual. Por eso apelamos a este medio. Espero que alguien de la Municipalidad le comunique al intendente que necesitamos por favor este arreglo. Muchas gracias".

Despertar a la vida espiritual

JOSÉ LUIS

"La fe es necesaria en un mundo tan frío y desolador. Quienes hemos decidido creer en Dios, hemos encontrado una certidumbre en medio de la incertidumbre cotidiana. Cuando leemos las noticias o las vemos por televisión, nos damos cuenta de cómo viven quienes han decidido vivir fuera de los parámetros establecidos por el Creador en su palabra. No matarás, no robarás, no mentirás, no cometerás actos impuros, honrarás a tu padre y a tu madre, entre otros mandamientos, fueron, son y serán las vías por donde debe transitar el ser humano. Pero hoy ha caído en desuso, porque afecta a intereses oscuros en un mundo sin Dios, La Fe es la única esperanza para el hombre y la mujer. Basta con mirar nuestra actual realidad, donde se le dice bueno a lo malo y a lo malo bueno, contrastando con lo establecido por el Creador. Es tiempo de despertar a la vida espiritual junto al Padre".

El odio no puede ser un instrumento

LUIS BENAVÍDEZ

"Suelo decir abiertamente que ya no entiendo a ciertos amigos. A muchos de ellos les he dicho que yo no quiero que me envíen consignas partidistas a mis redes sociales y a mi teléfono. Sin embargo, hay un grupo de personas que parecen estar tomadas por el demonio partidista. Me envían cartas, videos, audios, con evidentes mensajes de un fanatismo tal, que da vergüenza ajena tener que decirles que eso en mí no influye ni me convence de nada. A veces suelo reflexionar, pensando qué embrujo les debe haber conquistado sus mentes, para estar tan pendientes de todo lo que envían, además con un tinte de odio hacia el otro sector político, que da terror. ¡Qué pena, que bajeza intelectual es creer que a una persona se la convence de esa manera! El odio jamás fue un instrumento para convencer a nadie".

Los símbolos patrios

ADOLFO SCHWEIGHOFER

¿Será que me estoy poniendo viejo?, ¿será que me niego a aceptar los cambios? ¿será que me enseñaron mal?, ¿qué será lo que me provoca tan mala reacción cuando veo que hay vía libre para hacer lo que le place a cada uno según su criterio y pensamiento?…

Si no comparto ese pensamiento, postura o acción, soy retrogrado y adversario, si lo critico soy antidemocrático.

Ahora bien, nuestros símbolos patrios nos imponen respeto, cultura, tradición y muchos sentimientos que son de unión, paz y bien común. Son el bálsamo que emerge cuando la situación amerita la honra, el recuerdo, la reflexión.

Por eso me pregunto si cualquiera puede cambiar el espíritu de estos e interpretar de acuerdo a sus convicciones algo que refleja valores perennes y estimulan los sentimientos más sagrados de pueblo y nación argentina.