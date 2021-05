Cuatro ofertas para terminar el Code

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tienen un presupuesto oficial ajustado de $ 78.929.650,18, y un plazo de 180 días de ejecución. Las cuatro ofertas fueron superiores. “Hoy es un gran día, es histórico”, dijo el astrónomo Jorge Coghlan.

Este lunes a primera hora de la mañana se llevó a cabo la licitación pública para finalizar las obras de remodelación del Centro de Observadores del Espacio (Code) que sumará un Planetario, camino a sus 60 años de historia que se cumplirán el año próximo.

La misma se llevó a cabo al aire libre, ajustándose a los protocolos sanitarios por la pandemia de covid, en dependencias del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, ubicado sobre la Costanera Oeste de la ciudad frente al Faro, a pocos metros del edificio a restaurar.

Una vez finalizadas las obras, la provincia de Santa Fe será la primera del país en contar con dos planetarios: éste y el de la ciudad de Rosario. Pero además, “nuestro planetario será el más moderno de América de habla hispana”, destacó el presidente del Code, Jorge Coghlan. “El Code volverá a ser tan importante como lo fue hace mucho tiempo, tanto como el puente Colgante, porque además de enseñar ciencia y astronomía será un gran polo turístico internacional”, dijo el astrónomo aficionado.

Presidió el acto licitatorio la ministra anfitriona del área, Silvina Frana, la secretaria de Obras Públicas, Leticia Battaglia y el presidente del Code, Jorge Coghlan. Además, participó la diputada nacional Alejandra Obeid. Y de manera vitual, también lo hicieron el senador por La Capital, Marcos Castelló, el secretario de Desarrollo Urbano municipal, Javier Mendiondo, concejales y representantes de las firmas oferentes.

Los pliegos de la obra a realizar tenían un presupuesto oficial de $ 60.624.606,41, con un plazo de 180 días. Pero el mismo debió ser ajustado a $ 78.929.650,18.

Fueron cuatro las ofertas presentadas para terminar el Code. Ahora deberán ser evaluadas para decidir su adjudicación de obra y así iniciar las mismas.

Foto: Gentileza

Día histórico

“Hoy es un gran día, es histórico”, comenzó diciendo el primer orador del acto, el director del Code, Jorge Coghlan, “porque estamos plasmando un viejo anhelo del Code, que empezó por los ‘70, cunado en el gobierno de Carlos Silvestre Begnis habíamos iniciado las obras en un terreno del Parque Sur, donde había una cava con un islote en el medio”, recordó. “Allí el arquitecto Santiago Toretta había diseñado un proyecto de hacer el planetario”.

Y más adelante contó Coghlan que en aquel sitio “se comenzó a construir el observatorio y en una segunda etapa ser iba a hacer el planetario, que iba a estar terminado en los ‘80. Había presupuesto y todo necesario. Ya teníamos listas las 36 bases de hormigón. Pero llegamos a marzo de 1976, un día muy triste con el golpe militar y la provincia fue intervenida”, recordó.

“Nuestra desazón por la paralización de las obras fue muy grande. Golpeamos puertas, hablamos con un interventor del Ministerio de Educación, le llevamos la carpeta con los planos y fotos de lo realizado. Y nos respondió: ‘¿Sabe lo que hago con esto?’. Lo tiró en un cesto, y agregó: ‘Acá no se hace más nada’. Y nos echó”, contó ante la mirada atenta de los presentes.

“Ahí empezamos nuevamente con nuestros trámites, de manera voluntaria, lo que costó mucho. Ya teníamos alquilada una sede en San Jerónimo y Juan del Campillo hasta que un día llegó el secretario del por entonces intendente Jorge Obeid y ofreció el actual edificio”. Después de tantas idas y vueltas, el por entonces director del Code, Omar Meynet -que fue el fundador-, le restó importancia. Al mes siguiente volvió el secretariode Obeid y dijo: “¿Qué pasa que no vienen, ¡el ‘Turco’ (así apodaban a Obeid) los está esperando!”.

En el actual emplazamiento del Code había funcionado hasta entonces un boliche, el “Costa del Sol”, que también se llamó “Banana”. “Era la demolición o nos teníamos que hacer cargo”, recordó Coghlan. “El edificio estaba abandonado y era un desastre. ‘¿Lo quieren?’, dijo Obeid en octubre del ‘92, y en mayo del 93 abrimos”.

Así fue como el Code funcionó de manera ininterrumpida desde esa fecha hasta abril de 2018. Es que a fines de 2016 el gobernador de entonces, Miguel Lifchitz, le había entregado al intendente José Corral la mitad del dinero para realizar las obras pendientes y para la construcción del nuevo Planetario. Era una obra que tenía que tardar 6 meses, es decir que a fines de 2017 tenía que estar lista. “Pero comenzaron en abril de 2018, con muchos problemas ejecutivos, no se pagaron a termino las quincenas, el dinero se licuó, no había dirección de obra. Tengo 106 notas archivadas con reclamos y advertencias de que se estaba haciendo mal. Fue caótico -recordó Coghlan-. Y la obra quedó abandonada hasta fines de 2020. Lo habíamos bautizado ‘las ruinas de Santa Fe la nueva’”.

“Un día de diciembre me llamó la secretaria del gobernador (Omar) Perotti, me pasó con él y me dijo: ‘Mirá, ahora no puedo hacer nada porque no asumí, pero ni bien lo haga te voy a llamar para hacer la obra’. Luego vino la pandemia pero la gente de Infraestructura se empezó a ocupar y preparó los pliegos para llegar al día de hoy”, contó el director del Code en un repaso de la historia de la institución hasta la actualidad. Y agregó sobre el final: “Tenemos una desazón con el intendente actual (Emilio Jatón) que nunca nos llamó. Algún día hablaremos y aclararemos algunos puntos”.

Foto: Gentileza

“Honestidad y austeridad”

Por su parte, la diputada Obeid (hija del ex gobernador) dijo a su turno: “Hoy estoy yo acá para que esté presente aquella estrella, que fue Jorge Obeid”.

Y agregó luego: “La actual es una gestión que maneja los fondos públicos con honestidad y austeridad. Y a pesar del mal momento que estamos pasando por la pandemia y los consecuentes problemas financieros, el hecho de que podamos realizar esta obra cobra un significado muy especial, porque esta obra está en el corazón de los santafesinos y santafesinas. Y el día que reabra el Code voy a venir a mirar una estrella muy especial”.

Por último, la ministra Frana excusó la ausencia en el acto del gobernador Perotti, “que está muy ocupado en resolver otros problemas por la situación sanitaria que estamos atravesando”. Y dijo luego que “este acto se trata de defender lo nuestro y nuestra historia, por eso valoro tanto la historia que contó Jorge (Coghlan), porque como dijo Alejandra (Obeid), es una obra que tiene que ver con el corazón y con el mundo del conocimiento, que hay que valorarlo”.

Y sobre la mención que hizo Coghlan respecto de su actual relación con el intendente Jatón, dijo Frana: “Ya le vamos a decir a Emilio que se de una charla con vos, porque hubo gestiones con la Municipalidad, y es justo mencionarlo y valorarlo”.

Cuatro ofertas

Se presentaron cuatro ofertas para finalizar las obras de remodelación del Code.

Constructora Comercial de arquitecto Juan Manuel Campana $ 114.292.463,26.

Tecnología Aplicada SRL $ 119.840.000,00.

Cocivial SA $ 90.102.588,69.

Sonsogni Carlos Alberto Ismael $ 104.811.018,49.

La obra de remodelación

El planetario digital será erigido en el predio actual y estará integrado con el edificio del Code: será una cúpula geodésica de 9 metros de diámetro en la que cabrán 50 butacas reclinables para poder observar las imágenes. El proyector emitirá imágenes especialmente hechas para la representación del cielo (sin distorsión del horizonte al cenit) a fin de que el espectador esté en el centro, entre los planetas y los asteroides, y que con las vibraciones del sonido se sienta dentro de la escena.

La obra también plantea una intervención de las instalaciones para provocar nuevos recorridos, generar nuevas áreas de proyección en la planta baja, alrededor del planetario digital, y habilitar el patio central como articulador de actividades. El perímetro se transformará con una piel de vidrio, con permeabilidad visual, que invite al uso de los espacios. La terraza será mejorada para hacer observaciones de cielo.