Ministerio de Trabajo de la Nación

El Gobierno dispuso que el CUIL no esté relacionado a un género específico

El prefijo utilizado en la conformación de los nuevos números del CUIL de las personas, sea 20, 23, 24 o 27 o los que a futuro se determinen “se asignará de forma aleatoria, y será de carácter genérico y no binario en términos de sexo/género”, indicó el Ministerio de Trabajo

El Ministerio de Trabajo de la Nación dispuso que el número de Código Único de Identificación Laboral (CUIL) no esté relacionado con un género específico, según la Resolución 286 firmada por el titular de la cartera laboral, Claudio Moroni. Los organismos de la seguridad social y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tendrán que adecuar sus sistemas informáticos para que los números del CUIL no identifiquen género en su codificación, señaló la medida oficial rubricada por Moroni, se indicó en un comunicado. El prefijo utilizado en la conformación de los nuevos números del CUIL de las personas, sea 20, 23, 24 o 27 o los que a futuro se determinen “se asignará de forma aleatoria, y será de carácter genérico y no binario en términos de sexo/género”, indicó Trabajo. Tenés que leer La Provincia reconoció la identidad autopercibida a persona no binaria Por otra parte, a quienes se les hubiese asignado un número de CUIL con anterioridad a la vigencia de la medida y que estén amparadas por la Ley de Identidad de Género 26.743 podrán solicitar un nuevo número de ese código por única vez. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y la AFIP deberán adecuar los sistemas informáticos para que sean asignados de forma aleatoria, en tanto ambas dependencias conformarán una Comisión de Trabajo para consensuar “los mecanismos de articulación y coordinación con los organismos públicos necesarios para implementar las modificaciones en el CUIL y en el Código Único de Identificación Tributaria (CUIT)”. El prefijo utilizado en la conformación de los nuevos números del CUIL de las personas, sea 20, 23, 24 o 27 o los que a futuro se determinen se asignará de forma aleatoria, y será de carácter genérico y no binario en términos de sexo/género El objetivo de esa medida apunta a establecer la trazabilidad de los datos y la notificación a los organismos correspondientes y, la Resolución de Moroni, regirá a los 180 días de su publicación en el Boletín Oficial, concluyó el documento de prensa de la cartera laboral. El CUIL es un número de identificación que brinda Anses para registrar los aportes jubilatorios, acceder a las Asignaciones Familiares y realizar trámites en otras entidades públicas, bancos, registros de automotor, entre otros. Tenés que leer La Nación actualizó la cobertura de salud integral para personas trans A quienes se les hubiese asignado un número de CUIL con anterioridad a la vigencia de la medida y que estén amparadas por la Ley de Identidad de Género 26.743 podrán solicitar un nuevo número de ese código por única vez En la actualidad el CUIL se genera de manera automática al momento de inscripción de un menor ante el Registro Nacional de las Personas (RENAPER). El trámite para la asignación de CUIL o la modificación de un dato personal puede ser realizado por el titular o un tercero ante cualquier delegación del organismo previsional. Es un número único por persona, por lo que si ya se le asignó uno a una persona por un determinado trámite, no debe volver a gestionar otro sino que debe informar el que tiene. En caso de no recordarlo puede consultarlo desde la página web de Anses en la sección Trámites en Línea, ingresando su DNI.

