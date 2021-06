Cora Reutemann advirtió que tiene "una lista de los responsables" por si "le llega a pasar algo" a "Lole"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 01.06.2021 - Última actualización - 02.06.2021 - 0:08

23:52

El senador permanece internado con “pronóstico reservado” pero no repitió hemorragias digestivas.

Una de las hijas de Carlos Reutemann, Cora, realizó una advertencia en redes sociales, ante el estado de salud del “Lole”.

“Le llega a pasar algo a papá y tengo una lista de los responsables de la negligencia. Quedan avisados” disparó a través de su cuenta de Twitter.

Le llega a pasar algo a papá y tengo una lista de los responsables de la negligencia . Quedan avisados — Cora Reutemann (@CoraReutemann) June 2, 2021

Entre las respuestas de los usuarios, no faltó la comparación con el caso Diego Maradona, que tiene a médicos y psiquiatras del astro en el centro de la mira con acusaciones por negligencia y deficiencia en el cuidado.

El senador permanece internado con “pronóstico reservado”, según indicaba el parte médico de este martes.

el exgobernador de la provincia “permanece internado en el sector de cuidados comunes, recibiendo tratamiento de soporte nutricional, que se agrega al tratamiento de la anemia que aún no está resuelta, y de sus patologías pre-existentes”.

Asimismo, informaron que “no ha repetido hemorragias digestivas. Con sus variables hemodinámicas controladas. Su pronóstico es reservado y se continúan realizando estudios diagnósticos”.

El ex piloto automovilístico fue reingresado al sanatorio el pasado domingo, dos días después de recibir el alta médica, a causa de un cuadro persistente de anemia.

Anteriormente, las hijas del ex gobernador de 79 años habían denunciado por redes sociales que su actual pareja, Verónica Ghio, no se comunicaba con ellas ni les atendía la puerta. “NO tengo noticias de mi papá desde que salió del Sanatorio, no responde su celular, no atiende en la puerta y Verónica Ghio nos bloqueó a mi hermana y a mí", había escrito en su momento.