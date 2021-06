https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 02.06.2021 - Última actualización - 9:57

9:18

Un grupo de voluntarios de una organización no gubernamental encontró dos chicos abriendo bolsas para encontrar algo para comer. La situación ocurrió el sábado, en la intersección de Corrientes y avenida Mosconi, en el suroeste de la ciudad. "El trabajo es la única manera de poner en pie una mesa", dice un referente barrial.

Esta vez fue en la esquina de Corrientes y Avenida Mosconi Chicos que buscan comida entre la basura, una escena que se repite en los barrios de Santa Fe Un grupo de voluntarios de una organización no gubernamental encontró dos chicos abriendo bolsas para encontrar algo para comer. La situación ocurrió el sábado, en la intersección de Corrientes y avenida Mosconi, en el suroeste de la ciudad. "El trabajo es la única manera de poner en pie una mesa", dice un referente barrial. Un grupo de voluntarios de una organización no gubernamental encontró dos chicos abriendo bolsas para encontrar algo para comer. La situación ocurrió el sábado, en la intersección de Corrientes y avenida Mosconi, en el suroeste de la ciudad. "El trabajo es la única manera de poner en pie una mesa", dice un referente barrial.

Días atrás trascendió la frase que dijeron tres hermanitos de 2, 8 y 10 años cuando fueron encontrados por la policía comiendo lechuga en mal estado, tirada en el piso, en la zona de calle Avellaneda al 5800. "Tenemos hambre". Esa respuesta tan simple y al mismo tiempo desgarradora fue el disparador para averiguar si esta escena se repite en otros barrios de la ciudad.

¿Hay chicos que por hambre revisan la basura para comer? Luego de varias consultas que hizo El Litoral, quienes están a cargo de diferentes organizaciones en la capital provincial y aportan un granito de arena en medio de tantas necesidades no dudan en afirmar que sí.

"El sábado salimos a repartir hamburguesas a los chicos de nuestra institución. Como no pueden ir por la pandemia, nosotros mismos les alcanzamos algo para comer. Justo en la esquina de Mosconi y Corrientes vemos a dos nenes abriendo bolsas de basura, buscando para comer. En esa esquina no es que exista un basural. Los vecinos tiran las bolsas allí porque no ingresa el camión", contó Raúl Dalinger, de la ONG Mundo Pequeño que tiene sede en Juan Díaz de Solís 1854 y asiste a 250 niños. Y agregó: "No eran niños de nuestra institución, pero obviamente fuimos a darles hamburguesas".

Raúl fue testigo viviente de la escena. Nadie se la contó. Vio cómo esos dos chiquitos buscaban en la basura algo para comer porque tenían hambre. Está convencido de que esa triste escena se repite en muchísimos barrios de la ciudad porque aumentó la pobreza.

Luciano Candioti, de Juanito Laguna, también asegura que la postal de chicos comiendo los residuos de otros es cosa de todos los días. Pero también que no es de ahora ni es culpa del kirchnerismo, ni el macrismo. Es el resultado de años sin políticas eficientes para incentivar el trabajo.

"Estos chicos que se ven comiendo de la basura es la cuarta generación de desocupados en este país. Es la segunda generación de hijos de adictos. El 70 % de los chicos está bajo la línea de pobreza y eso también tiene que ver con que detrás de cada chico de la calle hay un padre desocupado. El trabajo es la única manera de poner en pie una mesa, y hasta tanto eso no se comprenda no vamos a dejar de ver chicos comiendo de la basura", manifestó.

Carlos Salomón, de Una Mirada al Oeste de Santo Tomé, también se refirió al tema como algo muy preocupante, sobre todo en este contexto de pandemia. Dice que hay muchísimas necesidades y que varias veces tocan la puerta de la institución en la búsqueda de comida sabiendo que la entidad ofrece cursos de capacitación.

Del "me da algo" al "me da la bolsa de basura"

El relato de Isolina Rolón, del Deportivo Gambeta de barrio Yapeyú, es desgarrador. Narra una realidad que está viendo en su barrio. Dice que los chicos ya no piden algún alimento para comer, sino que directamente piden a los comerciantes las bolsas de residuos para ver qué pueden rescatar. Y no buscan un juguete o una pulsera, buscan comida.

Por su parte, María Rosa López del merendero Los peques de La Ranita también relató lo que está observando en su zona. "Cada vez hay más hambre. Esta pandemia está haciendo estragos. El martes hice una olla de 50 litros y otra de 30 para dar la cena a las personas que asisto. Es un montón. Sin embargo me quedaron 3 familias sin comer. La pobreza no es nueva, pero sí noto un incremento. Hay muchos chicos con hambre. Las instituciones que recibimos un subsidio con menos dinero, producto de la inflación, tenemos que asistir a más… Honestamente no me sorprende que los chicos salgan a revisar bolsas de basura para comer. La situación en la que estamos es tremenda", refirió.

Ahora la pregunta es ¿qué hacemos? Y la respuesta deben darla los gobernantes. En ningún lugar del mundo puede naturalizarse como postal ver chicos comiendo de la basura.

Más pobres en el país

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el nivel de pobreza en la Argentina ascendió al 42% en el segundo semestre del 2020, con un incremento de casi siete puntos porcentuales respecto del mismo período del 2019. La indigencia se ubicó en el 10,5 por ciento, frente al 8 por ciento del mismo período del año previo.