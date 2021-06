https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 02.06.2021 - Última actualización - 18:45

18:15

Malas noticias para Colón

Comunicaron mal el resultado del hisopado: Farías tiene coronavirus y no juega la final

El delantero no podrá disputar la final de la Copa de la Liga Profesional ante Racing el próximo viernes en San Juan.

Crédito: Pablo Aguirre



Crédito: Pablo Aguirre

El Litoral en en

Malas noticias para Colón Comunicaron mal el resultado del hisopado: Farías tiene coronavirus y no juega la final El delantero no podrá disputar la final de la Copa de la Liga Profesional ante Racing el próximo viernes en San Juan. El delantero no podrá disputar la final de la Copa de la Liga Profesional ante Racing el próximo viernes en San Juan.

Finalmente Facundo Farías no podrá disputar la final de la Copa de la Liga Profesional ante Racing el próximo viernes en San Juan. Luego de dar positivo este miércoles por la mañana en el test rápido obligatorio de acuerdo al protocolo que impone la organización del torneo, el delantero fue sometido a un PCR para determinar si efectivamente tenía coronavirus. En teoría a Colón se le informó por la tarde que ese estudio había dado negativo. De hecho, el jugador concurrió al entrenamiento. No obstante, llamaron desde el efector en el que se realizó el hisopado y dijeron que hubo un error en la comunicación del resultado: era positivo. Tenés que leer Goltz, más afuera que adentro Inmediatamente Farías fue retirado de la práctica, se dispuso su aislamiento y quedó descartado del plantel que viajará a San Juan para disputar la final. Eduardo Domínguez ya tenía confirmada una ausencia sensible como la de Rafael Delgado, quien acumuló su quinta amarilla en el partido con Independiente por las semifinales Por ende, DT sabalero deberá rearmar la defensa, que cuenta con otra baja importante como la de Bruno Bianchi, mientras que aún no se sabe si tendrá disponible a Paolo Goltz, quien intentará acelerar su recuperación de un desgarro en el sóleo de su pierna derecha. El encuentro frente a Racing se llevará a cabo el próximo viernes a las 19:00 en el estadio San Juan del Bicentenario con arbitraje de Néstor Pitana. El comunicado de Colón Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Club Atlético Colón (@colonoficial)

El Litoral en en

Temas: