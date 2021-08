https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 25.07.2021 - Última actualización - 17:38

17:37

Entretelones de la política provincial El dictamen de Barraguirre

Esta semana se conoció el pronunciamiento del Procurador Fiscal de la Corte, Jorge Barraguirre, quien entendió que el superior tribunal de la provincia no se debe avocar a tratar el llamado 'caso Sain' que se encuentra en la justicia laboral de Rosario. La Corte espera ahora que emitan su opinión la provincia a través del Fiscal de Estado y el propio Marcelo Sain, hoy director del Organismo de Investigaciones.

Sin embargo, en la Legislatura miran detenidamente la postura de Barraguirre que reconoce que la Comisión de Acuerdos está legitimada para estar en juicio, y donde advierte que el Fiscal de Estado actuó mal porque debió consultar a la Legislatura antes de allanarse ante un juzgado laboral de Rosario.

El presidente de la Comisión de Acuerdos, el diputado Fabián Bastia entiende que Barraguirre "también dice que tenemos razón en la falta de paralelismo demanda/allanamiento/sentencia, ya que la demanda era para la inconstitucionalidad de la ley 14016, y termina en la sola suspensión del proceso disciplinario, pero el Procurador tampoco extrae nada de esta violación, y parece que su único interés es que se declare la inconstitucionalidad de la ley 14016, porque a él no le gusta que la Legislatura controle a los fiscales".

Bastia también menciona las cuatro conclusiones, entiende, contiene el dictamen del Procurador: "No corresponde el avocamiento porque la causa no es contencioso administrativo sino laboral; no corresponde avocamiento porque no hay gravedad institucional ni ninguna crisis política, ya que mientras haya una causa judicial en trámite ante la justicia laboral, debemos esperar tranquilos; sugiere que la Corte cambie su criterio de Spelta, que él considera incorrecto, y declare la inconstitucionalidad de la 14016, le quite el sumario a la Legislatura y lo mande al MPA; subsidiariamente sugiere que si la Corte no cambia el criterio de Spelta, deje todo como está y que la causa siga su trámite en la justicia laboral".

El tema continuará y le faltan varios capítulos.