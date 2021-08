https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Handball: Los Gladiadores no pudieron con Alemania y cayeron por 32 a 25

El seleccionado argentino hizo un gran primer tiempo, pero no le alcanzó. Ahora, deberán ir a ganar ante el resto del grupo para tener chances de pasar a cuartos de final.

Crédito: Gentileza

El seleccionado argentino masculino de handball, Los Gladiadores, se topó con otro rival aguerrido y no pudo con su par de Alemania, que lo derrotó esta madrugada por 33-25, en partido por la segunda fecha de la etapa clasificatoria en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En el estadio Yoyogi de la capital japonesa, el conjunto albiceleste volvió a completar un rendimiento aceptable ante un adversario europeo como lo hizo en el debut con Francia (27-33). La diferencia la extrajo el poderoso combinado germano en la segunda mitad del período final, cuando el cansancio y algunas exclusiones temporarias de parte de los árbitros ya hacían mella en el equipo del DT español, Manolo Cadenas. Los Gladiadores fueron de más a menos y en el tramo inicial del cotejo se adelantaron 7-4 en el marcador. Los hermanos Diego (Montpellier, Francia) y Sebastián (Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester) se erigían en los ejes de juego, mientras el arquero Leonel Maciel (Barcelona) respondía con sus atajadas. Pero, al promediar el primer tiempo, Gastón Mouriño e Ignacio Pizarro fueron sancionados con expulsiones temporarias. Entonces, Alemania aprovechó para neutralizar el ataque rival, potenciar el propio y extraer una ligera diferencia (14-13), con el que los dos equipos se fueron al descanso. En el arranque del segundo tiempo, el elenco alemán (medalla de oro en Los Angeles 1932) pudo distanciarse en el tanteador, al sacar provecho de la eficacia de Timo Kastening (7 de 8 en tiros al arco) y Marcel Schiller (7 de 10). Argentina se desenfocó en defensa, permitió el goleo del rival y solamente el ímpetu competitivo le permitió mantener una diferencia decorosa ante un adversario, que se recompuso de la derrota inicial ante España (27-28). Los goles argentinos los marcaron Diego Simonet (5), Ramiro Martínez (5), Lucas Moscariello (4), Sebastián Simonet (2), Gastón Mouriño (2), Ignacio Pizarro (2), Pedro Martínez (2), Pablo Simonet (2) y Federico Pizarro (1). También jugaron los arqueros Leonel Maciel y Juan Bar, además de Federico Fernández. Argentina disputará su próximo encuentro ante Noruega, este miércoles, a las 16.15 hora local (4.15 hora argentina). En otro encuentro de la jornada, Francia sumó su segundo éxito en hilera, al doblegar a Brasil, por 34-29. Con información de Télam.

