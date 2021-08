https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 26.07.2021 - Última actualización - 8:20

7:15

Se cobrará en agosto

El Gobierno formalizó el pago de un bono de 5.000 pesos para los jubilados

El subsudio también está dirigido a los beneficiarios de "pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete (7) hijos o hijas o más, y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago se encuentra a cargo de la Anses.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

El Litoral en en

Se cobrará en agosto El Gobierno formalizó el pago de un bono de 5.000 pesos para los jubilados El subsudio también está dirigido a los beneficiarios de "pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete (7) hijos o hijas o más, y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago se encuentra a cargo de la Anses. El subsudio también está dirigido a los beneficiarios de "pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete (7) hijos o hijas o más, y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago se encuentra a cargo de la Anses.

El Gobierno oficializó este lunes el pago de un bono para jubilados y pensionados que será de 5.000 pesos y se cobrará en el próximo mes de agosto. Es una medida que busca compensar la pérdida de poder adquisitivo de la clase pasiva frente a la inflación. Fue instrumentado a través del Decreto 481/2021, publicado este lunes en el Boletín Oficial. "Con el fin de mitigar los efectos económicos que está provocando la pandemia, resulta imperativo continuar con la adopción de una serie de medidas urgentes y excepcionales con el objetivo de reforzar la protección económica y social de los sectores más vulnerables", se indica entre los considerandos del texto. También está dirigido a los beneficiarios de “pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete (7) hijos o hijas o más, y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago se encuentra a cargo de la ANSES”. El Decreto lleva las firmas de Alberto Fernández, Santiago Cafiero y Claudio Moroni. Tenés que leer Las jubilaciones aumentarán un 12,12% desde junio Cómo será el bono Lo cobrarán todos los jubilados y pensionados que tengan ingresos de hasta dos haberes mínimos, es decir, unos $ 46.130. Esta medida alcanzará a seis millones de personas, un 83% del total de quienes cobran los haberes previsionales. Se cobrará por única vez y en agosto. De esta forma, quien percibe una jubilación mínima de $ 23.065, el próximo mes cobrará $ 28.065. Para los que reciben dos haberes mínimos, es decir, $ 46.130, cobrarán $ 51.130. ​ Este bono se suma a los otorgados en abril y mayo de este año, de de $ 1.500 cada uno.​ En aquella oportunidad fue para los que cobraban haberes de hasta $ 30.856. Para septiembre, habrá un nuevo aumento trimestral por movilidad que actualizará las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares según la evolución de la recaudación y los salarios. Bono menor para para los que ganan entre $ 46.130 y $ 51.130 Con el bono de $ 5.000, quienes cobran la jubilación mínima de $ 23.065, percibirán en agosto $ 28.065. Y los que perciben dos haberes mínimos ($ 46.130) cobrarán $ 51.130. En consecuencia, los que cobran la jubilación mínima y simultáneamente la pensión mínima por viudez, percibirán esta vez en agosto los $ 5.000, a diferencia de abril y mayo cuando el bono de $ 1.500 alcanzaba hasta un haber mínimo y medio. En tanto, para que los jubilados y pensionados que ganan entre $ 46.130 y $ 51.130 no cobren en agosto menos que los que perciben el bono de $ 5.000, también recibirán un bono pero por la diferencia hasta completar los $ 51.130. Así, por ejemplo, quien hoy percibe una jubilación de $ 48.000, en agosto cobrará un bono de $ 3.130. Y si gana $ 50.000, en agosto cobrará un bono de $ 1.130, igualando al que cobra 2 haberes mínimos. Con este esquema los jubilados y pensionados que en agosto cobrarán el bono de hasta $ 5.000 superará los 6 millones sobre 8,4 millones de beneficiarios del sistema, incluyendo las pensiones no contributivas y la PUAM, según la información de ANSeS. Tanto los bonos de $ 1.500 otorgados en abril y en mayo como los $ 5.000 de agosto son un reconocimiento de que la fórmula de movilidad debutó- en marzo y en junio- con aumentos inferiores a la inflación. Sin embargo, el bono no se integra al haber, solo se cobrará en agosto. Por la ley de movilidad, en septiembre corresponde el próximo aumento trimestral que se aplicará sobre los haberes sin el bono. Por ejemplo, en el caso del haber mínimo, el porcentaje de aumento se calculará sobre los $ 23.065. En consecuencia, los aumentos se otorgan sobre una base inferior y así se mantiene en el tiempo la pérdida real de los haberes. ​

El Litoral en en

Temas: