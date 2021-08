Covid: Todo lo que querías saber de la vacuna y no sabías dónde preguntar

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 26.07.2021

¿Afecta la fertilidad? ¿Incide sobre el período? ¿Produce más efectos adversos entre la población más joven? Mientras la campaña de vacunación avanza en la provincia, el país y el mundo, subsisten dudas y temores. Aquí, muchas preguntas y todas las respuestas.

Hasta los 18 años de edad llegan los turnos otorgados para esta semana en la provincia de Santa Fe para recibir la vacuna contra el Covid-19. Es decir, el límite hasta ahora permitido; se espera que pronto comience la inoculación a la franja 12-18 con comorbilidades.

Entre el 1° de marzo en que se habilitó la vacunación a los + 90 y fines de julio cuando se va a llegar al otro extremo de la franja etaria, habrán transcurrido cinco meses. En ese plazo, la dinámica de la campaña se fue modificando, como también los ejes sobre los que se focalizaron los principales interrogantes.

Ahora, con una población joven dispuesta a poner literalmente el hombro (el músculo deltoides, para ser precisos) las dudas se enfocan en temas bien distintos de las que prevalecían casi medio año atrás. Para plantear esas preguntas recurrimos a colegas sub 30 de la redacción de El Litoral. Y las respuestas quedaron en manos de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE).

- ¿Puedo ponerme la vacuna de COVID si tomo anticonceptivos?

- Sí, no hay ninguna contraindicación al respecto.

- ¿La vacuna contra el COVID-19 afecta la efectividad de los anticonceptivos? ¿Puede producir trombosis?

- No está descripta ninguna interacción entre las vacunas contra la COVID-19 y una disminución en la efectividad de las pastillas anticonceptivas.

Algunas vacunas contra el SARS-CoV-2 se han asociado con casos muy raros de trombos (coágulos) sanguíneos y disminución de plaquetas (trombocitopenia). Estos cuadros se describieron, principalmente, en mujeres menores de 60 años y luego de 2 semanas de vacunación en promedio.

Sin embargo, el riesgo de que esto suceda es extremadamente bajo (0,0004% con la vacuna de AstraZeneca y 0.0008% con la vacuna de Jannsen) y muchísimo menor al riesgo de presentar trombosis asociado al uso de anticonceptivos orales (0,05%), a un viaje en avión (0,1%) o a la infección por COVID-19 (7,8-23%).

De esta forma, los beneficios de la vacunación contra el coronavirus superan cualquier riesgo de efecto secundario, y así fue anunciado por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) para las vacunas de AstraZeneca y Janssen.

En la Argentina, en función de la evidencia actual, la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (CoNaSeVa) recomendó continuar con la aplicación de la vacuna de AstraZeneca/Covishield. "Como todo fármaco, las vacunas no están exentas de efectos adversos, sin embargo, es mayor el beneficio sobre el riesgo", concluyó la CoNaSeva.

- ¿La vacuna contra el COVID-19 causa infertilidad, esterilidad o aborto espontáneo? ¿Puede afectar mi periodo? ¿O las mamografías?

- No hay evidencia que sugiera preocupaciones sobre el efecto de las vacunas sobre la fertilidad o el ciclo menstrual. Las afirmaciones que asocian las vacunas COVID-19 con cambios en la integridad de los órganos reproductivos son especulativas y no están respaldadas por datos científicos.

No existen mecanismos biológicamente plausibles para que las vacunas tengan un impacto en la fertilidad. Las pruebas iniciales en animales han indicado que no hay efectos dañinos sobre el sistema reproductivo, y los resultados preliminares de los estudios sobre la toxicidad reproductiva muestran que no hay cambios en el recuento de espermatozoides en los hombres vacunados.

- ¿La vacuna causará problemas de desarrollo en los bebés que pueda tener en el futuro?

- En la actualidad no existe evidencia de que alguna vacuna, incluidas las vacunas contra el COVID-19, causen problemas de fertilidad en mujeres o en hombres, ni problemas para lograr el embarazo.

Si bien la evidencia acerca de la seguridad de la vacuna durante el embarazo es limitada, aunque creciente y en base a cómo funcionan estas vacunas, (inactivadas, ninguna contiene virus vivo) es muy poco probable que representen algún nivel de riesgo para embarazadas. Además, los estudios de toxicidad para el desarrollo y la reproducción muestran que las vacunas no evitan que los animales se embaracen y cuando se administran durante el embarazo no causan daños a las crías.

Los sistemas de vigilancia de seguridad de los países, aunque los datos son escasos, hasta ahora son tranquilizadores. Estos datos no detectaron ningún problema de seguridad para las embarazadas que se vacunaron o para sus bebés. Por esta razón, los organismos reguladores de muchos países, la Unión Europea y Estados Unidos han recomendado que se ofrezca la vacuna a las personas embarazadas cuando los beneficios superen los riesgos potenciales: las trabajadoras embarazadas en primera línea y aquellas con enfermedades preexistentes ahora están recibiendo la vacuna.

Asimismo, la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires (SOGIBA) recomendó la vacunación COVID-19 a todas las embarazadas, independiente de los factores de riesgo: el motivo fue el aumento de la morbimortalidad comprobado en mujeres embarazadas, según datos nacionales e internacionales.

- ¿Por qué se indica paracetamol (para contrarrestar los efectos adversos de la vacuna) y no otro medicamento?

- Si se presenta algún efecto adverso como fiebre o dolor de cuerpo, se puede también tomar ibuprofeno o lo que le indiquen en el vacunatorio o el médico de cabecera.

- ¿La gente joven tiene más efectos adversos? ¿Por qué? ¿Cuánto duran?

- Nadie sabe realmente por qué algunas personas tienen muchos efectos secundarios y otras ninguno. Lo que sí sabemos es que los jóvenes tienen una respuesta inmunitaria más fuerte a las vacunas que los mayores, cuyo sistema inmunitario se debilita con la edad.

La administración de cualquier vacuna es un proceso muy seguro. En algunos casos, las vacunas pueden provocar reacción en el lugar de la inyección (enrojecimiento, picazón, dolor, hinchazón) y en menor medida fiebre, dolor de cabeza, cansancio o escalofríos. Estas reacciones suelen desaparecer en pocos días y en su mayoría son leves. En el caso de presentar algún síntoma, en especial si progresa luego de 24 horas o impide las actividades cotidianas, se recomienda consultar al médico.

- ¿Se pude tomar alcohol luego de vacunarse?

- El consumo moderado de bebidas alcohólicas no interfiere con la respuesta que genera la vacuna. Pero hay que tener en cuenta que la ingesta excesiva o el uso crónico de estas sustancias puede tener un efecto inmunodepresivo, es decir, puede reducir la capacidad de defensa del organismo, dejando a la persona más vulnerable a contraer infecciones. Entonces, independientemente de la situación, no debemos consumir alcohol en exceso. Los comportamientos responsables y positivos, así como cualquier actitud preventiva, siempre son buenos para la salud, incluida la vacunación.

- ¿Después de la vacuna debemos seguir con los cuidados y uso de barbijo?

- Sí. Ninguna vacuna es 100% efectiva y aún no se sabe con certeza si las vacunas disponibles hasta la fecha son capaces de prevenir la transmisión del virus; sí su efectividad frente a hospitalizaciones, casos graves y mortalidad.

- ¿Las vacunas son sinónimo de "el fin de la pandemia"?

- No lo sabemos aún. Mientras falte vacunar a una gran parte de la población mundial, seguirá habiendo muchas personas vulnerables y que puedan desarrollar casos severos de COVID-19.