Línea Directa

Lunes 26.07.2021

19:31

Irresponsabilidad

LIDIA DE AV. CAPUTTO

"Estuve escuchando por TV que se amenaza con romper el contrato con Rusia. La irresponsabilidad es del gobierno. ¿Por qué siguió vacunando con la dosis 1 de la Sputnik sabiendo que no tenía dosis 2; y que es una vacuna que no se puede combinar con ninguna? Ahora yo digo: creo que hay 3 millones de personas que han recibido la primera dosis. ¿Qué esperan?, ¿qué nos espera con todo esto?, ¿no vamos a recibir nunca la segunda dosis?".

Reintegro de Ganancias

CRISTINA PEPE

"Quiero preguntarle al gobierno cuándo piensa devolver lo que había cobrado de Ganancias a un montón de trabajadores, que no tenemos grandísimos sueldos y hace años que venimos pagando cantidad de plata en concepto de Ganancias. Se supone que desde julio empezaba la devolución, en cuotas además. Yo le pregunto al gobierno y les pido a los medios que también le pregunten esto, porque va pasando julio y nadie dice nada. Para cobrarnos los impuestos y demás son muy rápidos. La Afip es muy rápida para seguir cualquier movimiento que uno haga, pero para devolver son lentísimos. Un desastre. Estamos viviendo mal, señores. Ganancias deben cobrarles a los que tienen enormes sueldos, empezando por ellos mismos. Muchas gracias".

Jerigonza excluyente

MARIGEL BELTRAMINO

"Asistimos con espanto al intento (¿o ya lo consiguieron?) de algunos preclaros legisladores, de incentivar a los medios de comunicación en el sentido de que NO utilicen el idioma de la nación: el español. Pretenden su reemplazo por un adefesio gestado por un puñadito de trasnochados al que denominaron, pomposamente, 'lenguaje inclusivo', el cual, como indica su nombre, NO es un idioma, y definitivamente NO incluye a la gran mayoría que no lo habla, no lo escribe, no lo entiende, y ni siquiera lo conoce. Como yo lo veo 'lenguaje inclusivo' es, nada más y nada menos, una 'jerigonza (lenguaje exclusivo de algunos grupos) excluyente'. Creo que, como ha sucedido con otras palabras, la idea es bastardear el significado de INCLUSION, para no tener que terminar con la discriminación y exclusión, que son el verdadero pan nuestro de cada día. Lo que no me queda claro es si lo hacen por ignorancia (no es excusa pero, quizá, menos grave) o a propósito (para mi, más probable). Colofón: los que quieren imponer la E en la sílaba final para no diferenciar entre masculino y femenino, son los mismos que dicen: 'señores y señoras', 'trabajadores y trabajadoras', 'dragones y dragonas', 'presidente y presidenta', etc. O sea: le E en la sílaba final resulta ser para el masculino tanto como la O. Incoherentes hasta el final".