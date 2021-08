https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Vóley: las Panteras no pudieron ante Rusia y cayeron por 3-0 en su segundo encuentro

El seleccionado argentino tuvo un buen comienzo, pero no alcanzó. Los parciales fueron 25-19, 25-15 y 25-13.

Crédito: Gentileza

Las Panteras perdieron por 3-0 (25-19; 25-15; y 25-13) ante Rusia por el segundo partido de la Fase de Grupos, Argentina lleva dos derrotas consecutivas en la competencia. La selección argentina no tuvo el mejor de los estrenos en la capital japonesa y perdió frente a Estados Unidos con un contundente 3-0 (25-20, 25-19 y 25-20). Ante Rusia (que compite bajo el nombre de ROC por el veto impuesto por el COI), buscaba la recuperación, pero no pudieron ante el poderío de Nataliya Goncharova y compañía. A pesar de un buen arranque, Las Panteras no pudieron hacer pie en la segunda fecha del Grupo B del torneo de voley femenino en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. El elenco ruso se encolumnó detrás de Nataliya Goncharova -anotó 17 puntos, siendo la máxima goleadora del partido-. El conjunto dirigido por el técnico Hernán Ferraro fue de mayor a menor, entregando lo mejor de su repertorio en el segmento inicial, cuando intentó oponer resistencia a un rival que casi no mostró fisuras La opuesta ecuatoriana nacionalizada, Erika Mercado, resultó la más importante vía de ataque del elenco albiceleste, con 13 tantos. La santafesina Elina Rodríguez, por su lado, colaboró con 10 puntos. El seleccionado enfrentará a Italia el miércoles (28/07) a partir de las 21 y cierra el grupo ante China y Turquía.

