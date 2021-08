https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El delantero sería la última cara nueva del plantel de Azconzábal...

La demora en el viaje de Blandi no impedirá que juegue en Unión

Se están cayendo las alternativas por volantes. MacAllister jugó para Talleres, Pereyra se iría a Atlético Tucumán y preguntaron por Ezequiel Fernández, pero Boca no lo cede.

Las indicaciones del Vasco Azconzábal en la fria noche de viernes cuando Unión debutó en este torneo de la Liga Profesional, recibiendo a Boca. Se deberá conformar con sumar a Blandi y quizás a nadie más.

Faltan pocas horas para el cierre del libro de pases y Nicolás Blandi todavía espera que se resuelva su situación. No por lo que pueda pasar por su futuro adentro de un campo de juego -va a jugar en Unión- sino porque todavía permanece en Chile, su vuelo fue cancelado (allí venía, entre otros, el delantero Holgado, que jugará en Gimnasia) y se hacen gestiones -él misma las encabeza- para que a través de la Cancillería se consiga un vuelo privado sanitario para que los argentinos que están allí puedan regresar a nuestro país. Una vez en la Argentina, Blandi iniciará una cuarentena de siete días y recién allí podrá sumarse al plantel de Azconzábal. ¿Corre riesgo su contratación?, "de ninguna manera. Está todo arreglado y va a jugar en Unión. Sólo nos queda esperar que se solucione cuánto antes su situación personal y que muy pronto se ponga futbolísticamente apto para que Azconzábal lo utilice", señaló a El Litoral un alto directivo rojiblanco. Tenés que leer Blandi tenía vuelo privado para este martes pero fue cancelado Blandi será la tercera cara nueva del plantel (sumándose a Cordero y Brítez) y quizás se convierta en la última. Francis MacAllister, el volante de Talleres de Córdoba, era la prioridad del técnico tatengue pero Talleres no lo cede y el "Cacique" Medina lo hizo ingresar en el encuentro con Arsenal, que terminó con la victoria de la "T" por 2 a 0 en la Docta. Se hizo una averiguación por Ezequiel Fernández, el joven volante central de Boca que viene cumpliendo muy buenas actuaciones en reserva y que jugó el partido ante Banfield del sábado pasado, pero Boca no lo cede. Las alternativas para sumar un volante central se diluyen y a pocas horas del cierre del libro de pases pareciera ser que Unión se quedará finalmente con lo que tiene, sumándose Blandi cuando pueda, por fin, regresar desde Chile. ¿Cuándo estará en condiciones de jugar?, es la pregunta "del millón". Suponiendo que todo sea positivo y esta semana ya esté en la Argentina, recién la que viene podrá sumarse al grupo, con tres fechas disputadas. A partir de allí, habrá que esperar uno o dos encuentros más hasta que el técnico lo vea en condiciones, aunque más no sea de ir al banco de suplentes. Vale señalar también que este mercado de pases de Unión estuvo identificado también por la compra de la mitad de los pases de Cañete y Luna Diale, a Boca, por los cuáles se desembolsaron 1 millón de dólares en total. Azconzábal pidió que se priorice la continuidad de estos jugadores y también de Acevedo, pero éste último resolvió irse a Godoy Cruz de Mendoza. La idea de sumar un volante de marca estuvo rondando y de hecho que el Vasco propuso gestionar la posibilidad de MacAllister, pero quedó descartado. También surgió el nombre de Joaquín Pereyra, el volante entrerriano que pertenece a Central, estuvo jugando en Portugal pero tiene una oferta concreta de Atlético Tucumán y restan apenas algunos detalles para que el arreglo sea total. A propósito de los tucumanos, Cristian Menéndez y Felipe Campos arribaron el lunes Tucumán procedentes de Chile. Los refuerzos del Decano llegaron junto a sus respectivas familias en un vuelo chárter y deberán cumplir con un aislamiento obligatorio de siete días antes de ponerse bajo las órdenes de Omar De Felippe. El Polaco Menéndez es el delantero que ya jugó en Atlético, mientras que Campos es un lateral chileno, zurdo, que viene de jugar en Colo Colo. Ambos tuvieron más suerte que Blandi, pues el vuelo en el que regresaron al país pudo salir de Santiago de Chile, no así el que traía a Blandi y, entre otros, a Holgado. Volviendo al tema de los volantes de marca, Unión tiene en su plantel a Mauro Pittón y Nardoni, que juegan en esa posición, más allá de que Portillo ha sido improvisado en ese lugar y anduvo bien contra Boca y fue de lo poco para rescatar ante River. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

