Incentivo a la construcción

Santa Fe propone adherir a la ley nacional de blanqueo de capitales

Es uno de los pocos distritos argentinos que no se plegaron aún a esa norma. Plantea una serie de ventajas impositivas y evita sanciones por lo no declarado, siempre que los recursos se destinen a proyectos inmobiliarios. Reunión de la Comisión de Análisis Tributario para presentar el tema.

Crédito: Flavio Raina

Por Ivana Fux SEGUIR El Poder Ejecutivo enviará a la Legislatura un mensaje para proponer que la provincia de Santa Fe adhiera a la ley nacional de blanqueo de capitales, siempre que esos fondos sean destinados a la construcción. La decisión iba a ser comunicada este miércoles por funcionarios del Ministerio de Economía a los integrantes de la Comisión de Análisis Tributario, que integran legisladores de todas las fuerzas políticas. A la reunión también fueron invitadas las autoridades de la Cámara de la Construcción delegación Santa Fe. Concretamente, la iniciativa de la Casa Gris plantea adherir a la ley nacional Nro. 27.613 que establece un "Régimen de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda". Ello se hará – plantea la norma nacional- con determinadas condiciones y particularidades, a fin de "incentivar la producción de viviendas sociales para los más desprotegidos". Dicha norma prevé "un régimen promocional para la construcción, a fin de promover el desarrollo y la inversión en proyectos inmobiliarios realizados en el ámbito del territorio nacional". El citado "incentivo" se generará a través de ventajas impositivas asociadas al Impuesto a los Bienes Personales, el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles, y Ganancias. También se plantea la liberación de todos aquellos tributos y sanciones que le hubieran correspondido declarar y abonar al contribuyente, que hiciese uso de la declaración voluntaria. En la provincia El proyecto que promueve la gestión de Omar Perotti estipula la adhesión a la ley nacional. Pero además, propone liberar a quienes opten voluntariamente por el blanqueo de capitales procedentes de toda actividad lícita, de todas aquellas tasas, contribuciones, tributos provinciales y respectivas sanciones que hubieran correspondido por no declarar tales fondos. Tenés que leer Así serán las viviendas proyectadas para construir en barrio Villa Setúbal Concretamente, se plantea la eximición del Impuesto Inmobiliario respecto de los inmuebles correspondientes a proyectos de inversión realizados en la provincia por un período de treinta meses a contar desde la fecha de la exteriorización. También, la liberación del pago del Impuesto de Sellos, así como de las Tasas Retributivas de Servicios. El "perdón impositivo" tendrá un "límite subjetivo" ya que quedarían excluidos de lo estipulado en la propuesta legislativa las autoridades comunales, secretarios del Poder Judicial, fiscales y funcionarios del Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa, Síndico de la provincia y vocales del Tribunal de Cuentas, personal policial y funcionarios del Poder Legislativo, entre otros. Tampoco podrán acceder al beneficio los familiares directos de los referentes citados. Tenés que leer El costo de la construcción en la ciudad de Santa Fe aumentó en mayo el 2,5% De excepción Desde el oficialismo se argumenta que en el contexto económico actual derivado de la situación de pandemia, se plantea esta norma de manera "excepcional" a fin de incentivar la inversión en el territorio provincial. Santa Fe es una de las pocas provincias argentinas que no ha adherido aún a la ley de blanqueo de capitales; y ello ha motivado, de hecho, uno de los reclamos formulados a Santa Fe desde el gobierno central.

