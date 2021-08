https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Unión va último con un punto y - 5 en diferencia de gol. San Lorenzo picó en punta con siete unidades producto de dos triunfos y un empate. Independiente ganó y también es líder.

Torneo 2021 Fútbol argentino: así quedó la tabla de posiciones tras los partidos del miércoles

Este miércoles se jugaron seis partidos correspondientes a la tercera fecha del torneo 2021 de la Liga Profesional del fútbol argentino.

Como destacado, cabe resaltar el triunfo de River por sobre Lanús y la victoria de Independiente contra Patronato, dos de los equipos que venían de ganar sus dos primeros encuentros. Mientras que Sarmiento consiguió sumar de a tres al imponerse a Platense.

En lo que respecta a los equipos de Santa Fe, Unión cayó de local ante Banfield y se mantiene con un punto y - 5 en la diferencia de gol, por lo que se ubica en el último puesto de la tabla.

Para este jueves, hay programados tres partidos: Central Córdoba vs. Talleres; Arsenal vs. Argentinos Juniors; Gimnasia LP vs. Rosario Central.

