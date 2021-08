Rossi llamó a desdramatizar la PASO

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Reivindicó el proceso interno que tiene varios antecedentes en el justicialismo santafesino e insistió en cuestionar el hegemonismo de Perotti. Las sospechas de acercamiento al peronismo cordobés.

El precandidato a senador nacional de Santa Fe de Pie (Frente de Todos), Agustín Rossi, estuvo este miércoles en la ciudad de Santa Fe definiendo aspectos de la campaña electoral con dirigentes allegados al sector, incluso definiendo aspectos de la boleta y la cartelería electoral para luego viajar a Buenos Aires donde tiene amplia agenda en la semana como integrante del gabinete nacional. La visita a esta capital coincidió con notas periodísticas de medios porteños afirmando que le están pidiendo el retiro de la lista, instancia que niega, reivindica la PASO, marca mayores diferencias con el gobernador Omar Perotti e insinúa que quiere sacar al peronismo de Santa Fe del Frente de Todos. La entrevista se realizó durante la tarde, horas antes de que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunciara desde Perú que Rossi (al igual que otros funcionarios que participarán en las elecciones como candidatos) debía dejar el cargo de ministro.

- Llegamos al proceso electoral con la convicción de que hubiese sido bueno lograr niveles de acuerdo y de consenso. No se pudo, presentamos nuestra lista. Hay que desdramatizar el hecho de que en Santa Fe el Frente de Todos tenga un proceso electoral. No será la única provincia, están también los casos de Neuquén, de Tucumán. A veces es difícil explicar en los medios de Buenos Aires que tienen una mirada más centralizada en provincia de Buenos Aires que Santa Fe tiene tradición de PASO. Fue la primera provincia argentina, en 2007, en tener PASO y cuatro años después recién hubo primaria nacional. En 2017 hubo PASO en parlamentarias; en 2019, también donde nosotros acordamos con la candidatura de Perotti contra María Eugenia Bielsa y luego se ensambló y trabajó adecuadamente para las elecciones generales. En un escenario donde Juntos por el Cambio tiene cuatro listas y el FAP dos, será saludable para nuestro espacio la interna. Hubiese sido complicado ir con una sola lista del Frente de Todos.

- ¿Por qué?

- Son dos listas que expresan dos miradas distintas. La Celeste y Blanca tiene como eje la figura del gobernador. Para mí es un error enorme que el gobernador se haya puesto como candidato a senador suplente. Es poco elegante, parece que está pensando más en tener un conchabo en 2023. En segundo lugar demuestra que la lista que eligió tiene debilidades porque se pone él para potenciar y aumentar las posibilidades electorales; y en tercer lugar porque su figura lo que intentará hacer es que el debate electoral de Santa Fe esté más provincializado que nacionalizado. Son elecciones de legisladores que van a ir a representar a Santa Fe, son legisladores nacionales. No hay ninguna cuestión en el orden institucional que involucre a la provincia de Santa Fe. Con Alejandra Rodenas, con el Movimiento Evita, el Frente Renovador y sectores gremiales intentamos transmitirles a los santafesinos que queremos ser un puente, un puente entre las singularidades que tiene la provincia de Santa Fe y todo lo que significa en la participación en un proyecto nacional que expresan Alberto y Cristina; un puente de doble vía que permita la articulación entre la realidad diversa.

- Usted y Perotti tuvieron acuerdos electorales en los últimos años

-- Trabajé claramente para que gran parte del kirchnerismo confluyese para apoyar a Omar Perotti como candidato a gobernador. Imaginaba otro tipo de liderazgo, un liderazgo moderno, amplio, participativo, con menos tendencia a la hegemonía. No soy un seguidor obsesivo de encuestas pero, dicho por toda la dirigencia política de Santa Fe, incluso él, el dirigente político que mejor mide con potencialidades para ser candidato electoral antes de la elección era yo y el gobernador me impugnó todas las veces que pudo. En Santa Fe, se ve que existen tendencias hegemónicas que además se van conformando con una mirada política que no comparto que es el modelo de un sector del peronismo cordobés, me parece que hay que generar el debate que hoy se genera en la provincia. No creo en las casualidades y no creo que 'Haciendo Santa Fe' sea una casualidad. Lo pusieron y lo quisieron asociar con la experiencia de un sector del peronismo cordobés que está fuera del Frente de Todos. Yo no quiero eso para el peronismo de Santa Fe. Creo que la provincia de Santa Fe debe tener un peronismo con singularidades, particularidades, comprometido con los sectores productivos de la provincia pero participando dentro de un modelo nacional. Ese plan no es un plan inclusivo para todos, no incluye a todos los que apoyamos para que Omar llegue a la gobernación.