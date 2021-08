https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 29.07.2021 - Última actualización - 10:12

10:02

Nace en Carlos Pellegrini un grupo de voluntariado, compuesto por jóvenes y creado desde la Secretaría de Educación y Cultura de la Comuna.

Departamento San Martín Nace el grupo de voluntarios de Carlos Pellegrini y ya cuenta con grandes proyectos Nace en Carlos Pellegrini un grupo de voluntariado, compuesto por jóvenes y creado desde la Secretaría de Educación y Cultura de la Comuna.

Francisco Díaz de Azevedo | region@ellitoral.com



La idea es generar un grupo de jóvenes que tengan el fin de llevar adelante acciones apuntadas a crear un mundo mejor. Se trata de una comunidad de voluntarios, donde las personas que participan, por elección propia, dedican parte de su tiempo a acciones solidarias y altruistas. Apunta a contribuir a cambiar y movilizar sociedades y no es solo una forma de estar, sino una forma de ser.



Ivana Disderi secretaria de Educación y Cultura de la Comuna local, manifestó:

"Desde la comisión comunal, se pensó en sumar proyectos y gente para trabajar para la comunidad. La invitamos a Carla Bertello que tenía muchas ganas de activar acciones de este tipo y por suerte dimos en la tecla".





Un grupo que perdure en el tiempo



"La idea es juntar a los jóvenes, acompañarlos desde la Secretaría de Educación y Cultura para generar proyectos para los jóvenes y dar respuesta a cuestiones y necesidades sociales", señaló Carla Bertello, flamante coordinadora del grupo y agregó: "Estamos convocando a todos, queremos que el grupo perdure en el tiempo y quede para Carlos Pellegrini y que los jóvenes traigan ideas. Esperábamos esto desde el año pasado y me alegró que pensaran en mí para poder llevar adelante esto".



Una de las jóvenes que aceptó el compromiso desde el primer día fue Sofía Palmieri, que adelantó: "El roperito solidario será el primer proyecto para juntar ropa y frazadas para este invierno tan frío. Otros de los objetivos es el que se llamará Primavera segura. De a poco se acerca el día de festejar el inicio de esta estación, que seguro los jóvenes festejarán, y qué mejor que hacerlo de manera segura".



Grandes proyectos



El voluntariado ya avanzó con la organización de una charla a través del actor Gastón Pauls, quien brinda disertaciones sobre adicciones, tras salir del infierno del alcohol y la cocaína. "Vendrá Gastón Pauls a Carlos Pellegrini a brindarnos una charla que va a ser muy interesante. Pronto ultimaremos detalles con fecha, hora y lugar para el evento", señaló Bertello.





Pauls, en diálogo con el diario Clarín, tiempo atrás, comentó sobre su nueva vida y sus ciclos de charlas: "Hay que multiplicar el mensaje de que hay una salida. A mí me salvaron la vida cuando otros me ayudaron. Eso es una antorcha que no me puedo quedar: tengo que seguir pasándola. Así como se comparte la jeringa y la bolsa, también se puede compartir el mensaje de la esperanza y de la vida. Al hacerlo también me ayuda a mí porque me recuerda de donde vengo y adonde no quiere volver".