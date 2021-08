https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 29.07.2021 - Última actualización - 16:50

16:45

El agenciero contó cómo se enteró de que había vendido el billete ganador.

Córdoba Vendió el Quini ganador de 362 millones en Villa María y asegura: "es el más grande de la historia" El agenciero contó cómo se enteró de que había vendido el billete ganador. El agenciero contó cómo se enteró de que había vendido el billete ganador.

Un cordobés se volvió millonario este jueves luego de conocer que acertó el Sorteo Tradicional del Quini 6 con los números 05, 19, 11, 41, 16 y 25. El agenciero que vendió el billete en Villa María asegura que es el premio más grande de la historia.



Se trata de Jorge Ortega quien desde hace años es dueño del Kiosco Ortega, ubicado en calle José Ingenieros al 400 de la mencionada localidad. Desde allí salió el billete ganador de los 362.830.402,62 pesos.



“Anoche ni bien terminó el sorteo no paró de sonar el teléfono y ahí me enteré. Es el premio más grande de la historia del Quini que se ha vendido hasta el día de hoy”, declaró el hombre a medios locales. Y detalló: “La confirmación la tuve a la mañana cuando vine a la agencia y me lo indicaron las máquinas”.



Por el momento el ganador no pasó por la agencia, aunque Ortega espera que a medida que pasen las horas seguramente quien haya comprado el billete se enterará de que es el afortunado.



El hombre todavía no tiene precisión de cuándo se vendió el billete, si bien sospecha que fue entre el lunes y el miércoles, se aventuró: “me late que la venta fue ayer (miércoles previo al sorteo)”.



“Nosotros hace 23 años que estamos frente a la agencia, la agencia hace bastante años más que está. Es la primera vez que vendemos un premio tan grande”, afirmó.