Línea Directa

Jueves 29.07.2021

¿Será cierto?

JUAN R. BELL

¿La vida? ¿Es simple? Creo que es una de las cosas más complicadas que hay. Es una lucha permanente. No importa de qué se trate. Hay que pelearla, siempre y a muerte. Es que somos ellos o nosotros. Si ganamos, seremos más fuertes, si perdemos… nos vamos. Así ha sido y es y por ahora, a pesar de los esfuerzos de los laboratorios, será. Con eso de que "tómese un antifebril", es cosa de malvados. ¿No es una llamada de atención, de que algo anda mal dentro nuestro? Es como una alarma que nos avisa que en algún lugar del cuerpo hay una "pelea" de invasores. Ellos nos quieren comer y nosotros no los dejamos. O sea que si estamos "fallados", los bichos, ganan la batalla. Pero si estamos bien en defensas, no nos meten ni un gol. Así funciona el organismo. He visto que dos enfermeras y dos médicas, que no se habían infectado del bicho de moda, al vacunarse tuvieron los síntomas, fiebre, náuseas y otros síntomas. ¡Pero si estaban bien! Los humanos y otros bichos, respiran. Ahí es donde a los "corona", los retiene nuestro organismo. Si el bicho anda por el aire, y con el aire vivimos, también entra, pero al no tener invitación, con el dedito, se hace un hisopado y está finado. Entonces, ¿qué nos dicen cuando encuentran bichitos -¿vivos o muertos?- con un algodón? Me huelo que esto es una patraña. Es problema que subyace es otro: ¿qué hacemos con tanta gente? Solo pensando que cada uno defeca tal vez un kilo por día y no sirve de fertilizante. ¿Y la orina? Pensemos, en el mundo, 7.800.000.000 de kilos de KK y 7.800.000.000 litros de orín, por día ¿no contaminan? Y ¿a dónde van a trabajar tantas personas? ¿quién comprará algo si no tienen ingresos? Ahí está la pandemia y no es por el bicho. Lo dicen científicos. Hay sus contras y especialmente políticos, pero a esos sabemos que no sirven para nada. ¡Piense!

Medidas de seguridad

ANTIGUA LECTORA

"Ahora que se van a ampliar los servicios a la población, quiero referirme a las peluquerías. Hay un artefacto eléctrico que sirve para estelirizar peines, tijeras y demás elementos de uso de peluquería. Al parecer tiene una graduación, porque según dicen el virus a 60° muere. Algunas peluquerías lo tienen, pero otras no. Propongo que la Municipalidad exija que todas las peluquerías tengan ese aparato de esterilización y que realicen inspecciones para que se cumpla; porque las peluquerías han sido lugares donde mucha gente se contagió. Esta es mi sugerencia, para cooperar en que no se siga expandiendo el coronavirus".