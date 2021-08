https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 29.07.2021 - Última actualización - 30.07.2021 - 16:05

19:46

Diferencias entre las bancadas del peronismo: la norma fue impulsada por el bloque Juan Domingo Perón del Nes, pero se abstuvo la bancada Lealtad más cercana a la Casa Gris. Todos los radicales apoyaron la norma cuya sanción definitiva quedará en manos de los diputados (donde la oposición es mayoría).

Media sanción en el Senado Beneficios por ley para pescadores Diferencias entre las bancadas del peronismo: la norma fue impulsada por el bloque Juan Domingo Perón del Nes, pero se abstuvo la bancada Lealtad más cercana a la Casa Gris. Todos los radicales apoyaron la norma cuya sanción definitiva quedará en manos de los diputados (donde la oposición es mayoría). Diferencias entre las bancadas del peronismo: la norma fue impulsada por el bloque Juan Domingo Perón del Nes, pero se abstuvo la bancada Lealtad más cercana a la Casa Gris. Todos los radicales apoyaron la norma cuya sanción definitiva quedará en manos de los diputados (donde la oposición es mayoría).

El Senado votó favorablemente un proyecto de ley que pasó a la Cámara de Diputados y crea beneficios para los pescadores ante la declaración de la veda o algún otro límite para esa actividad, con un fondo específico para ese fin.

El texto fue impulsado por la bancada del justicialista Nuevo Espacio Santafesino y se abstuvo el bloque Lealtad, también del PJ.

En cambio, los dos bloques radicales prestaron sus votos a la iniciativa del senador José Baucero (PJ-Nes-San Javier) que plantea una modificación al segundo párrafo del artículo 3ro de la Ley Nº 12.703 de Veda de Pesca.

Los senadores Rubén Pirola (Las Colonias), Guillermo Cornaglia (Belgrano), y Armando Traferri (San Lorenzo), acompañaron con su firma el proyecto del sanjavierino que –si logra avanzar en la Cámara baja- dará la siguiente redacción definitiva a la norma.

“Artículo 3. Créase el ‘Fondo de Reconversión Pesquera y Asistencia a Pescadores’. El mismo estará constituido con los aportes provenientes del Tesoro Nacional y/o Provincial y de lo recaudado en concepto de Tasa de Fiscalización de productos de río durante los períodos en que se permite la pesca comercial. El fondo será utilizado en las actividades que demande la reconversión pesquera, y en la asistencia a pescadores durante los periodos de veda o en aquellos en los cuales por disposiciones de las autoridades competentes se encontrare suspendida, limitada o prohibida la actividad".

“La asistencia económica para pescadores es igual al costo de la Canasta Básica Total según datos dados por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) de Santa Fe, o el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec) si a la fecha de aplicación, no existiera relevamiento por parte del ente provincial. Se otorga al beneficiario solicitante de acuerdo a la reglamentación que disponga la autoridad competente y solamente durante los periodos de veda o en aquellos en los cuales por disposiciones legales o de esta se encuentre suspendida, limitada o prohibida la captura de todas las especies de peces de rio."

Baucero consideró en una breve intervención que es el momento y la oportunidad para que avancen los derechos de las familias que viven de la pesca y que piden la protección del Estado solo cuando no pueden llevar a cabo su actividad.

Explicó que el proyecto está en discusión con asociaciones de pescadores desde hace más de dos meses y que ha sido por respeto al diálogo con todas esas agrupaciones que se ha demorado la preferencia que finalmente se aprobó este jueves 29 de julio.

Antes, el presidente del bloque Lealtad, Alcides Calvo (PJ-Castellanos) explicó que la abstención del oficialismo se debe al pedido (no escuchado por la mayoría en la Cámara) de aguardar a que primero el Poder Ejecutivo Provincial pueda avanzar en otorgar beneficios a los trabajadores del río, para asegurar su sustento ante la emergencia declarada por la bajante extraordinaria. Aseguró que la bancada no se opone a la posibilidad de sancionar una ley como la que avanzó en el Senado, pero opinó que no era el momento y que en cambio era conveniente aguardar a que el gobierno de una respuesta. En el mismo sentido, Ricardo Kaufmann (PJ-Lealtad-Garay) dijo que no había pasividad en la abstención asumida y que en cambio participa activamente de las gestiones ante el gobierno “en el que confío y creo que tendremos por esa vía una solución mucho más pronta que por el lento mecanismo de la sanción de las leyes”.