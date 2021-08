https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 29.07.2021 - Última actualización - 23:38

23:31

Tras quedar eliminados de los Juegos Olímpicos

Manuel Cadenas: "No es suficiente jugar bien solamente un tiempo para ganarle a Brasil"

El entrenador de la selección de handball masculina se lamentó por las lesiones que no permitieron “utilizar como queríamos” a los jugadores.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

El Litoral en en

Tras quedar eliminados de los Juegos Olímpicos Manuel Cadenas: "No es suficiente jugar bien solamente un tiempo para ganarle a Brasil" El entrenador de la selección de handball masculina se lamentó por las lesiones que no permitieron “utilizar como queríamos” a los jugadores. El entrenador de la selección de handball masculina se lamentó por las lesiones que no permitieron “utilizar como queríamos” a los jugadores.

El entrenador del seleccionado argentino de handball, el español Manuel Cadenas admitió este jueves que "no es suficiente jugar bien solamente un tiempo para ganarle a Brasil", tras la derrota del equipo albiceleste a manos de su clásico rival sudamericano, que significó la eliminación del conjunto nacional una fecha antes de completarse el Grupo A del torneo de handball masculino de, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. "Desgraciadamente para nosotros no es suficiente jugar solamente los segundos 30 minutos bien para ganarle a Brasil. Nos faltó gas y encima no pudimos utilizar como queríamos a Diego Simonet, afectado en el gemelo derecho, y a Ignacio Pizarro, con una molestia en el aductor de la misma pierna", le puntualizó Cadenas a la transmisión oficial de la competencia. "Y en cuanto a Federico Fernández, tenía que dejar afuera a un jugador para este partido y opté por él, porque considero que un extremo debe ser efectivo en ataque y en su caso no lo venía siendo", remarcó. Finalmente "Manolo" Cadenas reflejó lo que piensa del seleccionado de su país natal, próximo rival de Argentina en la última jornada de la fase de grupos, al señalar que para "la despedida se vendrá España, un equipo inaccesible. Pero igual espero que nos vayamos de la mejor manera, aunque perder hoy con Brasil nos duele mucho". El que coincidió con su entrenador fue el también extremo Ramiro Martínez, quien reconoció que, si el seleccionado argentino hubiese jugado "todo el partido como en el segundo tiempo, se le ganaba a Brasil". "Pero en el primer tiempo no defendimos nada porque entramos desconcentrados, producto de la fatiga acumulada, y lo pagamos caro", destacó con resignación Martínez. Con información de Télam.

El Litoral en en

Temas: