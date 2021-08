https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 30.07.2021 - Última actualización - 16:04

16:02

La delegación nacional cerró una valiosa experiencia olímpica y los atletas dejaron sus sensaciones.

Juegos Olímpicos La evaluación de los protagonistas tras su paso por Tokio 2020 La delegación nacional cerró una valiosa experiencia olímpica y los atletas dejaron sus sensaciones. La delegación nacional cerró una valiosa experiencia olímpica y los atletas dejaron sus sensaciones.

Argentina se quedó sin representantes en el tenis en los Juegos Olímpicos de Tokio con las derrotas de Diego Schwartzman en los octavos de final de singles masculino y del dobles mixto en primera ronda. El "Peque" cayó ante el finalista Karen Khachanov por 6-1 2-6 y 6-1 mientras que Nadia Podoroska y Horacio Zeballos cayeron ante la dupla australiana (Basty-Peers) por 1-6 y 6-7. Los diez miembros de la delegación, entre atletas y oficiales, dejaron sus reflexiones finales desde la villa olímpica.

Diego Schwartzman 13° del rankig ATP dijo: “La verdad es que fue una experiencia espectacular, más allá de algunas broncas por el lado de la organización. En lo personal podría haberlo hecho mejor, haber ganado más fácil los primeros dos y haber hecho un mejor partido hoy. Afuera de la cancha lo disfruté mucho, estar con otros atletas, compartir las victorias e incluso las derrotas. Estoy muy feliz y volvería a hacerlo una y mil veces".

La tenista rosarina Nadia Podoroska dejó su reflexión: “En cuanto a los resultados, todavía estoy un poco triste por irnos con las manos vacías. Pero a la vez sé que competí de la mejor manera que pude, e incluso le gané a rivales que me habían ganado en el circuito. Era un sueño para mí participar de un JJ.OO., fueron días en los que viví todo tipo de emociones. Estoy feliz con la experiencia por todo lo que aprendí, por haber competido junto a Horacio (Zeballos), pude sacar algún que otro consejo útil".

En tanto, Facundo Bagnis expresó: “Para mí fue como un sueño cumplido finalizar el ciclo olímpico. Viví una semana única, de una dimensión impresionante con los mejores deportistas del mundo. Es una competencia que todo el mundo siempre soñó jugar, y compartirla con la delegación argentina es increíble".

En cuanto a lo deportivo el tenista 81° del ranking contó: "En singles me quedé con el sabor agridulce de hacer un buen partido y que se haya escapado por tan poco. En dobles fueron superiores a nosotros y no era nuestra disciplina. Sabíamos que el resultado podía ser secundario y lo importante era dejar todo por Argentina”.

El tenista Francisco Cerúndolo, quien viajó a Tokio tras la baja del suizo Roger Federer, confesó: “Fue una semana increíble, todavía no caigo de lo que viví en estos días. Me enteré sobre la hora de que iba a venir y no tuve tiempo de procesarlo. Dentro de la cancha me sentí muy bien, mi rival jugó un gran partido e hizo un buen torneo. Fuera de la cancha nos llevamos impresionante con los del equipo y los atletas de otros deportes. Estar acá te genera cosas que con el tenis, al ser un deporte tan individual, nunca las vivís. Me llevo lo mejor de la Villa y de estos Juegos".

Por su lado, Federico Coria manifestó: "Lo que vivimos en estos días es algo totalmente distinto, momentos que quedarán para siempre en mi memoria. Rápidamente se me viene la inauguración, que es algo imposible de describir. El resultado no fue el esperado, en mi caso particular tenía mucha ilusión. Pero me voy con la sensación de haber vivido algo increíble”.

El experimentado doblista Horacio Zeballos mencionó: “Teníamos ganas de que nos vaya bien. Con Nadia nos sentíamos jugando muy bien. Fue algo nuevo para mí y fue lindo poder compartirlo con Nadia.

Zeballos, quien es dueño del récord argentino de mayor cantidad de trofeos ATP en dobles finalizó: "Seguramente mañana ya más frío voy a saber que fue una muy linda semana compartida no solamente con los chicos del tenis, sino también con otros deportistas".

El compañero del dobles de Zeballos, Andrés Molteni manifestó: “Fue una experiencia muy buena, y una lástima que no pudiéramos llegar más lejos. Sentí que hubo mucha hermandad entre todos los deportistas argentinos: seguir por la tele a otros compatriotas, aplaudir al que llegaba a la Villa después de competir… Haber representado a la Argentina fue muy gratificante; espero estar en los próximos Juegos Olímpicos y que se jueguen con público”.