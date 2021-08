Suspendieron por doping a una velocista nigeriana que ganó una de las series de 100 metros

La velocista nigeriana Blessing Okagbare, que estaba clasificada para las semifinales de los 100 metros llanos de los Juegos Olímpicos de Tokio, fue suspendida este viernes por doping, informó la Unidad de Integridad del Atletismo.

Okagbare dio positivo de la llamada "hormona del crecimiento" en un control realizado el 19 de julio pero cuyo resultado se conoció este viernes, convirtiéndola en el primer caso de dóping informado durante el desarrollo de los Juegos.

The AIU has provisionally suspended Blessing Okagbare of Nigeria, with immediate effect after an out-of-competition sample collected from the sprinter tested positive for human Growth Hormone, a prohibited substance on the 2021 WADA Prohibited List.

